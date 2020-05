Hoch.Genuss.Pur. Dafür steht das Interalpen-Hotel Tyrol in Telfs nahe Seefeld. Abseits vom Großstadtdschungel erwartet das 5-Sterne-Superior Haus seine Gäste in völliger Alleinlage auf dem Seefelder Hochplateau in 1300 Metern Höhe. Umgeben von der einzigartigen Tiroler Alpenwelt bietet das Haus einen atemberaubenden Panoramablick in die Berge und über das Inntal. Charmante Zimmer und großzügige Suiten im alpinen Design, eine haubenprämierte Küche, eine großzügige Wellness-Landschaft und eine eigene Tiroler Almhütte laden die Gäste ein zum ganz individuellen Genuss.

Das mehrfach ausgezeichnete Spa des Hauses gehört zu den größten Wellness-Oasen im Alpenraum. Gäste können sich hier mit einer breiten Palette an Beauty-Treatments und Massagen verwöhnen lassen. Der Saunabereich ist wie ein Tiroler Dorf gestaltet und umfasst in urigen Häuschen verschiedene Saunen und Dampfbäder. Vom großen Panorama-Indoor-Pool und dem angrenzenden beheizten Außenpool bietet sich ein atemberaubender Blick auf die umliegenden Berge. Direkt vom Pool zugänglich ist die Textil-Saunawelt, welche das Saunaerlebnis in Badebekleidung und für Familien ermöglicht.

Kulinarisch verwöhnt die Gäste Küchenchef Mario Döring mit seinem 60-köpfigen Team. Regionale Verwurzelung und Einflüsse aus aller Welt, traditionelle Gerichte gepaart mit kreativen Konzepten und eine große Liebe zum Detail zeichnen die Interalpen-Küche aus. Besonderes kulinarisches Highlight ist der Interalpen Chef’s Table. Die Gäste sitzen hier an einem speziellen Tisch direkt in der Küche, wo sie ein mehrgängiges exklusives Degustationsmenü genießen und gleichzeitig Mario Döring und seinem Team bei der Zubereitung über die Schulter und in die Kochtöpfe schauen können.

Das 5-Sterne-Superior Interalpen-Hotel Tyrol liegt 13 Kilometer von Seefeld und 35 Kilometer von Innsbruck entfernt. Alle 283 charmanten Luxuszimmern und Suiten verfügen über einen eigenen Balkon oder eine Terrasse mit Blick auf die Tiroler Bergwelt. Neben mehrere Restaurants und Bars – von urigen Stuben über die stylische Hofburg bis hin zum Café Wien – bietet das Hotel seinen Gästen einen über 5300 Quadratmeter großen Spa-Bereich mit Tiroler Saunadorf, eigenem Ladies‘ Spa und großzügigen Innen- und Außenpools, Tagungsmöglichkeiten in flexibel kombinierbaren Räumen und eine eigene Tiroler Almhütte.

Interalpen-Hotel Tyrol, 6410 Telfs-Buchen bei Seefeld, Tirol, Österreich, Tel. +43 5080 930, reservation@interalpen.com, www.interalpen.com