Das 5-Sterne-Haus wurde unter der Regie der neuen und dritten Generation einem sanften Makeover unterzogen. Eichenholz, Valser Quarzit, Lehmverputz: Wer einen der 21 neu gestalteten Räume im Hotel Arlberg betritt, spürt sofort die Wärme und Kraft der Natur, die von der alpinen Umgebung ins Haus geholt wurde. Erst auf den zweiten Blick zeigt sich die moderne Seite der Räume in Form der superbequemen und eigens für das Hotel angefertigten Boxspringbetten, der ausgeklügelten Lichttechnik oder der Rainshower Duschen von Dornbracht. „Unser Ziel war es, die regionale Identität mit zeitgenössischem Design zu verbinden“, bestätigt Hoteldirektor Benjamin Schneider, der die Geschicke des 1956 eröffneten Traditionshauses, in dem schon Lady Di, Keith Richard und Claudia Schiffer genächtigt haben, seit dem Winter 2017 lenkt.

Während das Hotel Arlberg von außen noch immer den Charme seiner Gründungszeit versprüht, zeigt sich der neue Wellness-Bereich in modernstem Licht – und in wohltuenden Naturtönen. In den neuen abtrennbaren Ruheinseln wurden individuell – je nach Entspannungswunsch – einstellbare Leuchtmittel installiert. Und auch der nunmehr komplett mit Valser Granit ausgekleidete Innenpool, der neue beheizte 14 Meter lange Außenpool aus Edelstahl (eine Rarität in Lech) mit integriertem Whirlpool sowie die Panoramaterrasse mit Bar laden zum Entspannen nach einem Skitag im Winter oder einer Wanderung im Sommer ein.

Neben einer finnischen Sauna, zwei Sanarien und einer Infrarotkabine bietet das Hotel Arlberg seit neuestem die gesamte Range an multisensorischen Wassererlebnissen von Dornbracht an, darunter: Acquamoon-, Horizontal-, Sensory Sky-, Comfort- Vertical und Foot Bath-Installationen, als bislang erstes und einziges Hotel weltweit.

,,Herbst Wellness Days“ Neben dem wunderschönen Bergsommer bleibt das Hotel Arlberg bis Ende Oktober für Gäste geöffnet. Entdecken Sie die Region außerhalb des berühmten Winters und profitieren Sie zudem von besonderen Konditionen. Traumhafte Wanderrouten und Bike-Strecken rund um Lech warten nur darauf erkundet zu werden. Die Herbst-Wellness-Days beinhalten drei Übernachtungen im Superior Doppelzimmer mit Balkon inklusive Halbpension, Wanderrücksack und Stöcke, 100 Euro Spa-Gutschein pro Person sowie eine Flasche Sekt gekühlt aufs Zimmer. Ab 590 Euro pro Person.

Hotel Arlberg, 6764 Lech am Berg, Vorarlberg, Österreich, Tel. +43 5583 21340, info@arlberghotel.at, www.arlberghotel.at