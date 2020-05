Das Tiroler Zillertal gilt als außergewöhnlich schönes Naturparadies. Inmitten dieser Pracht liegt in traumhafter Ruhelage auf 600 Metern Seehöhe das 4-Sterne-Superior Gartenhotel Crystal in Fügen. Oberhalb des Ortszentrums und umgeben vom Grün des weitläufigen Gartens und der saftigen Alpenwiesen, ist der Familienbetrieb in unmittelbarer Nähe zur Talstation der Spieljochbahn zu finden. Die Zimmer und Suiten im Gartenhotel Crystal präsentieren natürliches, gefühlvolles Wohnen inmitten der Zillertaler Bergwelt.

Seinen Namen Gartenhotel trägt das Haus aus gutem Grund. Der 4400 Quadratmeter große Crystal Garten spielt eine zentrale Rolle. Rosengarten, Kräutergarten, Beeren- und Obstgarten – hier hat alles seinen Platz. Der Garten geht nahtlos über in die große Wiese mit großzügigen Liegeoasen auf verschiedenen Ebenen, eingebettet in ein duftendes Blütenmeer. Highlight in diesem grünen Paradies ist der ausgedehnte Green Pool, ein biologischer Schwimmteich.

Einfach das Gute aus dem Grünen. Oder anders gesagt: Was immer der reiche Crystal Garten an saisonalen Köstlichkeiten hervorbringt, der Küchenchef verwandelt es in wunderbare Spezialitäten. Hollersekt, Fliedersirup, frittierte Zucchiniblüten, Borretschgemüse, Geranien, Ringelblumen, Veilchen und mehr gehören für ihn zum Standardrepertoire. Die Kunst besteht darin, die nahrhaften und doch leichten Essenzen aus den Rohstoffen zu holen, ist er überzeugt.

Wandern, Mountainbiken, Genussradfahren, Golfen oder Klettern sind die beliebten Outdoor-Aktivitäten für Urlauber. Das hauseigene Aktivprogramm „Spa & Active“ mit Yoga-Einheiten, geführten Spaziergängen, Meditationen und vielem mehr ergänzt dieses Angebot. In den zwei großzügigen Wellnessbereichen Crystal Spa und Atrium Spa können die Gäste entspannen.

Für jeden Geschmack finden sich attraktive Pauschalen: Golfer wählen das Angebot „Birdie Run“, bei dem drei Nächte inklusive Dreiviertel-Verwöhnpension und 2 Mal Greenfee im GC Uderns/Zillertal ab 495 Euro pro Person kosten. Ideal, um die Weitläufigkeit des Zillertals zu erkunden und sich ruhige Plätzchen zu suchen, ist die fünftägige E-Bike-Pauschale „E Bike Tirol“ ab 511 Euro pro Person. Hier ist neben der Dreiviertel-Verwöhnpension auch für drei Tage ein E-Bike pro Person inkludiert. Für alle Angebote gilt: die Crystal-Inklusivleistungen, wie das abwechslungsreiche Wochenprogramm, sind immer dabei.

Gartenhotel Crystal, 6263 Fügen, Tirol, Österreich, Tel. +43 5288 62425, info@gartenhotel-crystal.at, www.gartenhotel-crystal.at