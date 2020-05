Als internationales Familien-Unternehmen mit mehr als 2000 Salon-Partnern allein im deutschsprachigen Raum ist La Biosthétique von der Corona-Pandemie und damit verbundenen Salon-Schließungen und Reglements vor neue, komplexe Herausforderungen gestellt. Auch in dieser Zeit beweist das Unternehmen durch ein einzigartiges Förderprogramm, dass zentrale Werte wie Partnerschaft, Förderung und Verbindlichkeit jederzeit gelten und aktiv gelebt werden.

Bereits Mitte März hat La Biosthétique in einem Gemeinschaftsprojekt mit der Société Française de Biosthétique (SFB) ein umfassendes Programm aufgesetzt, um Salon Partner in dieser Zeit auf allen Ebenen zu unterstützen. „Die SFB ist ein exklusiver Zusammenschluss von La Biosthétique Salon-Unternehmern und Mitarbeitern, in der mehr als 1800 Mitglieder ehrenamtlich praktisches Wissen und unternehmerischen Erfolg fördern. Natürlich profitieren auch jetzt alle sehr stark von der guten Vernetzung der Mitglieder. Wissen wird schnell weitergegeben, jeder kann sich fachlich und ganz persönlich mit Gleichgesinnten austauschen und es entsteht ein besonderes Gemeinschaftsgefühl, das jetzt Kraft und Sicherheit gibt“, so Jean-Marc Weiser, Geschäftsführender Gesellschafter La Biosthétique.

Die Abteilung La Biosthétique Consulting & Services hat Anfang März in Zusammenarbeit mit externen Beratern aus Bereichen wie Arbeitsrecht und Steuerrecht direkt ein umfassendes Consulting-Programm eingerichtet. Das Programm bietet allen Salon Partnern neben individueller Beratung und regelmäßigen Newslettern seitdem wöchentlich ein bis zwei Webinare rund um Themen wie Arbeitsrecht, Steuerrecht, Fördermittel, Organisation und Marketing. Zum Thema Kurzarbeit wurde zu Beginn eine eigene Experten-Hotline für alle Salon-Partner eingerichtet.

corona.labiosthetique.de: Die Website für Salon-Partner

Bereits Ende März wurde unter corona.labiosthetique.de eine eigene Website veröffentlicht. Hier stellen La Biosthétique und SFB allen Salon-Partnern Informationen rund um Fördermittel, News und Aufzeichnungen aller Webinare sowie umfassende Marketing-Kits zum Download zur Verfügung, mit denen die Salons in dieser Zeit z.B. via Social Media präsent bleiben und Umsatz generieren können.

Der Support für die Salon-Partner geht entsprechend der Unternehmens-Philosophie weit über all das hinaus. So hat La Biosthétique für alle Salon-Partner und Mitarbeiter entspannende Wellness-Rituale und Workouts von Fitness- und Yoga-Coaches entwicklen lassen, die allen Partnern ebenfalls auf der Website zur Verfügung stehen.

La Biosthétique Hygiene-Kit

Als die wesentlichen Reglements rund um das Re-Opening abzusehen waren hat La Biosthétique direkt reagiert und ein eigenes Hygiene-Kit für die Salon-Partner entwickelt. Hiermit möchte das Unternehmen sicherstellen, dass alle Salons direkt zur Wiedereröffnung mit den wichtigsten Materialien wie speziell produzierte La Biosthétique Schutzmasken für alle Teams, Hygiene-Gel und Begrenzungstape ausgestattet sind.