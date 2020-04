In der Krise zusammenhalten: Wilderness Safaris unterstützt kontinuierlich lokale Gemeinden in Afrika. Gerade in der momentanen Krise ist es für das Ökosafariunternehmen wichtig, dem schwachen Teil der Bevölkerung zu helfen. Die Camps von Wilderness Safaris sind derzeit geschlossen. Spenden von Gästen helfen, dass die langjährige Arbeit fortgeführt werden kann.



Bisate-Dörfer erhalten Unterstützung während der COVID-19-Sperre

Das Coronavirus hat rund 50 Millionen Arbeitsplätze im globalen Reise- und Tourismussektor gefährdet. Auch Ruanda ist von den enormen Auswirkungen auf Unternehmen, Privatleben und lokale Gemeinschaften betroffen. Da keine Touristen in das Land reisen, spüren die Gemeindemitglieder die Auswirkungen durch den Rückgang der verfügbaren Arbeitsplätze, des Verkaufs von Kunsthandwerk und der Lieferung von Produkten an die Lodges. Es gibt fünf Dörfer rund um die Bisate Lodge von Wilderness Safaris, die zusammen oft als Bisate-Dorf bezeichnet werden. Viele der Dorfbewohner sind Subsistenzbauern, die auf ihre Arbeit als Porter oder Gelegenheitsarbeiter in den Lodges und anderen Unternehmen in der Region angewiesen sind, um zusätzliches Einkommen zu erzielen. Mit Spenden von Gästen der Bisate Lodge können die lokalen Gemeinden während der Sperrzeit mit lebensnotwendigen Gütern versorgt werden. Mitarbeiter von Bisate werden monatlich Pakete mit Maismehl, Bohnen und Seife an 157 Haushalte, die dringend Unterstützung benötigen, verteilen. Wilderness Safaris plant die Versorgung der Bisate-Dörfer im Mai und Juni fortzusetzen, falls es in diesen Monaten weiterhin keinen Tourismus in Ruanda geben wird.

Sankoyo-Gemeinde in Botswana erhält Lebensmittelpakete

Wie viele Gemeinden ist auch Sankoyo von der COVID-19-Pandemie betroffen. Deshalb bat der Dorfälteste Kgosi Gokgathang Moalosi um Hilfe. Mit Unterstützung von Chris Laider von Orezone Drilling konnte Wilderness Safaris dringend benötigte Hilfsgüter zu den 80 Familien im Dorf bringen. Die Spende wurde mit offenen Armen angenommen und wird einen großen Beitrag dazu leisten, dass die Sankoyo-Gemeinde in dieser schwierigen Zeit sicher und zu Hause bleiben kann. „Gemeinschaft ist einer der Grundwerte von Wilderness Safaris und wir freuen uns, all diesen Familien helfen zu können, nicht nur in diesen schwierigen Zeiten, sondern auch in den vielen Jahren, in denen wir zusammenarbeiten“, so Neil Steedman, Operations Manager von Wilderness Safaris Botswana. Wilderness Safaris setzt sich seit seiner Gründung im Jahr 1983 für die lokale Bevölkerung Afrikas ein und wird die Unterstützung in Zeiten der Krise weiterführen.

www.wilderness-safaris.com