Urlaub beginnt im Kopf. Bis es wieder soweit ist und die Menschen ihre Urlaubswünsche verwirklichen können, bieten die Hotelmarken der TUI Group verschiedene Alternativen für zu Hause. Die Lifestyle-Hotelmarke TUI Blue bringt im Rahmen ihrer #staycation-Aktion das Urlaubserlebnis nach Hause: Die Mitarbeiter führen Feinschmecker auf eine kulinarische Reise mit Rezepten aus den Hotels weltweit, vermitteln die wichtigsten Vokabeln aus den Urlaubsländern und zeigen Tipps und Tricks aus dem Bluef!t Angebot. Jede Woche steht dabei unter einem anderen Motto. Mit Motivation und Schwung starten auch die TUI Magic Life Entertainer die Inspiration für zu Hause: Ein Tanz-Workout im eigenen Wohnzimmer bringt Sportbegeisterte auf andere Gedanken und hält fit. Mit Impressionen aus den Clubs der Premium-Marke Robinson wird auch das aufkommende Fernweh gestillt. Der Blick auf den Sonnenuntergang der Malediven, den Strand in Thailand oder die Küste von Fuerteventura sorgen auch auf der heimischen Couch für Entspannung. Wer dabei Lust auf einen Sundowner bekommt, kann dazu einen Cocktail nach dem Rezept der Riu Hotels genießen. Weitere Aktionen rund um Entertainment, Kulinarik und Sport sowie Inspirationen für die Kinderbetreuung sind in Planung und werden fortlaufend auf den Social Media Kanälen der TUI Hotelmarken geteilt.

Mehr als 25 Tonnen Lebensmittel für soziale Einrichtungen

Bevor die Hotels & Resorts der TUI Group mit ihren Urlaubsinspirationen begonnen haben, wurden zunächst mehr als 25 Tonnen Lebensmittel an soziale Einrichtungen in der jeweiligen Umgebung verteilt. So hat RIU in Spanien allein 22 Tonnen frische Lebensmittel an soziale und medizinische Einrichtungen gespendet. Darüber hinaus wurden 40.000 Handschuhe, 25.000 Masken und 5.000 Liter Desinfektions- und Reinigungsmittel gegen die Verbreitung des Coronavirus zur Verfügung gestellt. Wie die Arbeit hinter den Kulissen der TUI weitergeht, zeigt ein Ticker auf der Website des Konzerns: www.tuigroup.com/de-de/medien/tui-ticker-coronavirus