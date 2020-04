Deutschland steht unter Stress. sixx sorgt für mentalen und körperlichen Ausgleich: Ab 2. April 2020 starten sixx-Zuschauer in „Train My Body“ mit Cathy Hummels entspannt in den Tag: Immer montags bis freitags um 08:40 Uhr lädt die Influencerin zu einer Yogastunde vor dem heimischen Bildschirm ein. Authentisch, gut gelaunt und sympathisch führt sie durch verschiedenste Körper- und Atemübungen und ermöglicht gerade auch Anfängern einen leichten Einstieg in das Wohlfühl-Workout für Körper und Geis t. „Train My Body“ basiert auf dem Programm „Yoga Shape & Balance – by Cathy Hummels“.

Direkt im Anschluss um 09:10 Uhr nimmt sich die Gedächtnissportlerin und Autorin Christiane Stenger in „Train My Brain“ all unserer schwarzen Löcher in Sachen Grund- und Allgemeinwissen an: Was war nochmal ein Algorithmus? Wie entsteht Föhnwetter? Woher kommt der Strom? Verständlich und unterhaltsam füllt Christiane Stenger Wissenslücken bei Erwachsenen und Teenagern gleichermaßen.

Wiebke Schodder, General Manager sixx: „Wir sind gerade alle irgendwo zwischen Homeoffice, Homeschooling und Lagerkoller gefangen. Und das kann mitunter anstrengend sein. Deswegen möchten wir mit ‚Train My Body‘ und ‚Train My Brain‘ auf sixx ein Gegengewicht zu diesem Stress schaffen. Ich freue mich sehr, dass die Lizenzgeber Gymondo, Simpleclub und Redseven uns bei diesem Projekt so schnell und unkompliziert unterstützt haben. Und dass Cathy Hummels und Christiane Stenger auch mit an Bord sind, finde ich grandios.“

„Train My Body“ und „Train My Brain“ – ab 2. April 2020 montags bis freitags ab 08:40 Uhr auf sixx.

