Das Can Lluc Boutique Country Hotel & Villas auf Ibiza ist Teil einer privaten Initiative die mit dem Ziel geboren wurde, die Touristensaison auf Ibiza in diesem Jahr über den Herbst hinaus zu verlängern. Mit dem gleichnamigen Video möchte die Bewegung #Moveyourspring eine Botschaft der Hoffnung an alle Einheimischen, Touristen und Liebhaber Ibizas senden.

Das familiengeführte Can Lluc Boutique Country Hotel & Villas befindet sich im Herzen von Ibiza in einem ruhigen Tal zwei Kilometer außerhalb von San Rafael und ca. zehn Kilometer von Ibiza-Stadt und San Antonio entfernt. Auf Grund der aktuellen Lage unterstützen die Eigentümer Tina Soriano und Lucas Prats die #Moveyourspring Bewegung, welche von zahlreichen Unternehmen aus Ibiza gegründet wurde, um die wegfallende Frühlingssaison in den Herbst 2020 zu verschieben. Die Initiative gewinnt von Tag zu Tag an Unterstützung und immer mehr Förderer schließen sich der Bewegung an. In einer öffentlichen Erklärung macht die Bewegung darauf aufmerksam, dass von einer Verschiebung der Frühjahrssaison in den Herbst nicht nur Hotels und der Tourismus auf Ibiza profitieren, sondern auch Restaurants, Bars, Freizeitaktivitäten, Boots Charter sowie Landwirte und kleine Unternehmen.

In dem Video #Moveyourspring verbreitet die personifizierte Insel Ibiza mit einer weiblichen Stimme eine Botschaft der Hoffnung. Durch das beobachtete Verhalten sowie die Gefühle und Sorgen der Menschen vermittelt die Insel Einfühlungsvermögen. Ibiza möchte die gewohnte Energie, gute Stimmung und ganze Kraft der Insel mit den Menschen teilen, um diese aktuelle Lage und den COVID-19-Virus gemeinsam zu überstehen. Ibiza ruft in einem hoffnungsvollen Ton dazu auf, sobald die Situation es wieder zulässt, gemeinsam das Leben zu feiern. Damit werden alle Ibiza Liebhaber eingeladen ihren geplanten Urlaub zu verschieben und die Insel im Herbst 2020 zu besuchen. Das Video ist hier abrufbar: www.facebook.com/MoveYourSpring/videos/532997414292855/

Die Initiative #Moveyourspring kann über die eigene Website (www.moveyourspring.com) sowie die Social Media Profile Facebook und Instagram verfolgt werden. Dort zeigt die Bewegung auch auf, wie es möglich ist die Saison 2020 in Ibiza zu verlängern und den Frühling auf den Herbst zu verschieben. Alle, die dieses Gefühl mit Ibiza teilen, werden dazu aufgefordert den Hashtag #Moveyourspring in ihren sozialen Netzwerken zu veröffentlichen.