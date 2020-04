Die vegane Kosmetikmanufaktur Vinoble Cosmetics hat im April diesen Jahres das LKH Wagna mit Desinfektionsmittel und Handcremen für den Mitarbeiterstab versorgt. „Wir möchten uns mit dieser Geste bei den Krankenhaus-Bediensteten bedanken, die in dieser Zeit Großartiges leisten. Ihr seid die Helden dieser Zeit!“, sagt Luise Köfer, CEO und Gründerin von Vinoble Cosmetics. 10 Kanister mit Desinfektionsmittel gemäß WHO-Verordnung und rund 200 Handcremen stellt sie dafür dem Krankenhauspersonal gerne zur Verfügung.

Vinoble Cosmetics ist eine regionale Kosmetikmanufaktur mit Sitz in Fresing in der Südsteiermark. Die Marke steht für [c]lean luxury – eine neue Art der Hautpflege: clean, minimalistisch, nachhaltig und unisex. Alle Produkte sind aus rein veganen Inhaltsstoffen in Österreich hergestellt. Ihre Wirkung erhalten sie durch hochdosierte Antioxidantien aus der Traube. Neben den ergebnisorientierten Formulierungen überzeugt das Vinoble-Sortiment durch feine Texturen und zarte Düfte. Auch ein respektvoller Umgang mit der Natur und ihren Ressourcen ist fest in der Unternehmensphilosophie verankert. Die Herstellung erfolgt nach strengen Qualitätsrichtlinien in der eigenen Manufaktur in Fresing, am Fuße der Sausaler Weinstraße.

Gerade in Zeiten wie diesen sind regionale Produkte und der Kauf bei regionalen Partnern mehr denn je beliebt. Vinoble Cosmetics bezieht, wo immer möglich, Rohstoffe von regionalen Betrieben wie beispielsweise Trester von den umliegenden Weinbauern oder Lavendel vom Biohof Wunsum in Kitzeck.

www.vinoble-cosmetic.at/shop