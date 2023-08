Isla Blanca, die weiße Insel, galt lange als der legendäre Party-Hotspot. Doch Ibiza mit seinen weißen pittoresken Örtchen und dem Hauch von Bohemian bietet weit mehr.

PartyHochburg: Durch die Altstadt von Ibiza zu schlendern ist Pflicht! Dalt Vila, „die Stadt von oben“, ist UNESCO Weltkulturerbe. Und nächtens das Dorado für Partygänger und Liebhaber elektronischer Beats. (Fotos: iStock_Mariusz-Stanosz/shutterstock_Navistock)

Die Nummer drei der Balearen-Eilande hat eine Fläche von rund 572 Quadratkilometern. Auf der kleinen Insel, die etwa 90 Kilometer östlich des spanischen Festlands oder 200 Kilometer von Alicante entfernt liegt, leben etwa 145 000 Einwohner. Ibiza eilt seit Jahrzehnten der Ruf als Partyinsel, Hippie-Hochburg und Treffpunkt der Schönen und Reichen voraus. Und sie wird auch gerne als Insel der Freiheit bezeichnet, weil hier jeder und jede sein kann, wie er oder sie möchte. Beliebt ist sie auch deswegen. Wer sie einmal entdeckt hat, wird sich in das Flair der Insel verlieben. Der Partyszene kann man sich auch ganz gut entziehen. Ibiza lockt mit fast 60 traumhaften Stränden, Buchten und Felsklippen, und vor allem mit einem angenehmen mediterranen Klima. In beschaulichen Ortschaften kann man durch enge Gassen bummeln, in den Häfen Fischerboote, Katamarane und Yachten bestaunen. Sportler sind von den unzähligen Möglichkeiten zum Kajakfahren, Segeln, Tauchen, Mountainbiken, Golfen und Wandern begeistert. Auch Shopping gehört natürlich unbedingt zum Ibiza-Urlaub. Überall gibt es hübsche Märkte und Vintage-Shops, wo man Ibiza-typische Mode entdecken kann. Gut essen und genießen lässt es sich in urigen Lokalen oder feinen Restaurants.

Hotspots für romantische Sunsets – Perfekt dafür geeignet: Die Küste von San Antonio de Portmany im Nordwesten der Insel. Hier finden sich tolle Buchten und herrliche Strände, um einen spektakulären Sonnenuntergang zu genießen. (Foto: iStock-DisobeyArt) Egal, ob in der Altstadt von Ibiza oder in den anderen Städtchen – tollen Schmuck, Schuhe, Ledertaschen, bunte Keramik oder Ibiza-Salz gibt es überall. (Foto: Mateu Mennassar) Auf einer Klippe mit Blick auf die Bucht Sol Den Serra liegt das Restaurant Amante mit rustikalem Flair – eine stimmungsvolle Kulisse für Lunches und Dinner. www.amanteibiza.com

