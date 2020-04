Armchair Travel nennen es Engländer – vom Sofa aus die Welt erleben. Ab sofort ist dies auch für alle Afrikaliebhaber möglich, denn andBeyond lädt Natur- und Tierliebhaber dazu ein, zweimal täglich live auf Safari zu gehen. Wildwatch heißt die neue Initiative, bei der auf Facebook, YouTube und Instagram dreistündige Game Drives in Südafrika in Echtzeit übertragen werden – live aus dem andBeyond Ngala Private Game Reserve und dem Djuma Private Game Reserve. Unter www.andbeyond.com/bringing-africa-home/wildwatch-live kann man Löwen in Echtzeit brüllen hören, Elefanten beobachten und über Giraffen staunen will. In Zeiten der Reiseeinschränkungen bringt andBeyond so gemeinsam mit dem Live-Wildlife-Sender WildEarth, die großen und kleinen Abenteuer der Savanne in die Wohnzimmer. Zwei Live-Safaris pro Tag können Daheimgebliebene jeweils drei Stunden lang erleben und dabei die Wildnis spüren. In Echtzeit geht es mit den Rangern im Jeep durch renommierte südafrikanischen Wildreservate: andBeyond Ranger nehmen die Zuschauer morgens mit durch das private Ngala Private Game Reserve, am Nachmittag führen Ranger von WildEarth durch das Djuma Private Game Reserve, Teil des Sabi Sand Game Reserves. Die Zuschauer können mit den Rangern interagieren und ihre Fragen in Echtzeit beantworten lassen, ganz, als würden sie hinter ihnen im Safari-Jeep sitzen. Die ersten 45 Minuten jedes Nachmittags-Game-Drives sind jungen Wildnisfans gewidmet, danach dürfen sich Eltern von den augenblicklichen Sorgen ablenken lassen und in den abenteuerreichen Busch eintauchen. Und… brüll, Löwe, Action!

Weitere Informationen über www.andBeyond.com.