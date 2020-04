Marriott International, seit langem für hohe Sauberkeitsstandards in Hotels mit bewährten Reinigungsprozessen und Schulungen bekannt, gründete das Marriott Global Cleanliness Council, um der COVID-19-Pandemie auf Hotelebene Rechnung zu tragen und die Aktivitäten des Unternehmens in diesem Bereich weiter voranzutreiben. Das Marriott Global Cleanliness Council konzentriert sich auf die Weiterentwicklung globaler Sauberkeitsstandards, Richtlinien und Verhaltensweisen in den Hotels, um die Risiken für Gäste und Marriott-Mitarbeiter gleichermaßen zu minimieren und ihre Sicherheit zu erhöhen.



„Der Fokus auf die sorgfältige Reinigung der Hotelzimmer und öffentlichen Bereiche hat bei Marriott lange Tradition“, sagt Ray Bennett, Chief Global Officer, Global Operations, Marriott International. „Durch das Council und den wissenschaftlichen Rat von Experten verfolgen wir ein durchdachtes Konzept, um noch höhere Sauberkeitsstandards zu gewährleisten und neue Richtlinien für die Interaktion mit Gästen zu entwickeln. Das Marriott Global Cleanliness Council konzentriert sich auf mehr als nur die Desinfektion im gesamten Hotel: Wir bieten einen ganzheitlichen Ansatz, der unseren Gästen und Mitarbeitern mehr Sicherheit und Unbesorgtheit bieten soll.“



Verbesserte Technologien zur Bekämpfung der Virusverbreitung

Marriott International führt in den kommenden Monaten auch verbesserte Technologien ein, darunter elektrostatische Sprühgeräte mit krankenhaustauglichem Desinfektionsmittel zur Desinfektion von Oberflächen im gesamten Hotel. Die elektrostatische Sprühtechnologie verwendet die höchste Klassifizierung von Desinfektionsmitteln, die von den Centers for Disease Control and Prevention (CDC), eine Behörde des US-amerikanischen Gesundheitsministeriums, und der Weltgesundheitsorganisation (WHO) zur Behandlung bekannter Krankheitserreger empfohlen wird. Die Sprühgeräte reinigen und desinfizieren schnell ganze Bereiche und können in einem Hotel zur Reinigung und Desinfektion von Gästezimmern, Lobbys, Fitnessstudios und anderen öffentlichen Bereichen eingesetzt werden. Die Hotels im Portfolio des Unternehmens verwenden auch Luftreinigungssysteme, die gegen Viren, Allergene, Schimmelpilzsporen und andere Luft- und Oberflächenverunreinigungen wirksam sind. Darüber hinaus testet Marriott UV-Technologien zur Desinfektion von Schlüsseln für Gäste und Geräten, die von mehreren Mitarbeitern benutzt werden.



www.marriott.com

Bildnachweis: Marriott International