Seit der Coronavirus Europa überrollt hat boomt das Geschäft mit Desinfektionsmitteln, die weitgehend ausverkauft sind. Der Luxuskonzern LVMH Moët Hennessy – Louis Vuitton SE setzt nun auch auf die Produktion der begehrten Mittel – allerdings nicht zum eigenen Profit: die Desinfektionsmittel für Hände werden nicht in den den Verkauf gehen, sondern kostenlos an Frankreichs Krankenhäuser.

„In Anbetracht einer drohenden Knappheit an Desinfektionsmitteln in Frankreich hat Bernard Arnault die Kosmetik- und Parfümsparte von LVMH angewiesen, die Fabriken für die Herstellung großer Mengen an hydroalkoholischen Gels vorzubereiten“, erklärte das Unternehmen in einer Pressemitteilung.