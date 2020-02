Die magische Stimmung am Meer ist perfekt für eine Auszeit, die neue Kraft, Inspiration und innere Klarheit gibt. Das Weissenhaus Grand Village Resort & Spa an der Ostsee ist deshalb der perfekte Ort für ein Yoga-Retreat. Im Arrangement enthalten sind vier Übernachtungen sowie zwei Anwendungen in der Schlosstherme und eine geführte Waldmeditation.

www.weissenhaus.de