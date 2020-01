In Sachen Entspannung braucht man manchmal positive Unterstützung von „außen“. Das Biohotel Rupertus, 2019 mit dem SPA Star Award in der Kategorie „Green Konzept“ ausgezeichnet, bietet dafür ein Rundum-Package für einen Entspannungs-Urlaub, der länger anhält. Wer in die großzügige Wellnesslandschaft „ErholPol“, eintaucht, der findet nicht nur zahlreiche Saunen, Dampfbäder, Ruheräume und den Schwimmteich im Bio-Garten, sondern fördert dabei auch seine Lebensenergie. Bio ist für Familie Herzog-Blumenkamp eine Lebenseinstellung und das bereits seit 1977. Aus Überzeugung! 100 % Bio hat also schon lange Einzug auf der Speisekarte des Biohotel Rupertus gehalten. Die Küchenchefs arbeiten dafür mit biologischen & regionalen Produkten. Um in Balance zu kommen, setzt man auf Yoga, zwei bis dreimal pro Woche als leichten Start in den Tag sowie mehrere Retreats übers Jahr verteilt.

Biohotel Rupertus

Hütten 40 ♦ 5771 Leogang ♦ Österreich ♦ Telefon +43 6583 8466 ♦ www.rupertus.at

