Neues & Traditionsträchtiges aus dem märchenhaften Schwarzwald: Im Sternerestaurant „Schlossberg“ in Baiersbronn steht Jörg Sackmann, dem „Meister der Aromen“, seit 2013 sein Sohn Nico zur Seite. Das Kochbuch der Sackmanns spiegelt das gemeinsame und doch individuelle kulinarische Wirken im Familienbetrieb wider: Es versteht sich als wunderbare Essenz zweier ganz besonderer Kochstile, die trotz Kontraste durch Produktqualität, meisterhaftes Handwerk und die Liebe zur Region eng verbunden sind.

Familientradition – das wird bei Familie Sackmann seit vier Generationen im „Hotel Sackmann“ in Baiersbronn-Schwarzenberg gelebt. Bereits seit mehr als 25 Jahren zeigt Jörg Sackmann in seinem Sternerestaurant „Schlossberg“ seine einmalige Kochkunst. Seit 2013 führt Sohn Nico gemeinsam mit seinem Vater die Tradition mit viel Begeisterung für Kräuter, die sich in mannigfaltigen Aromen und Düften widerspiegelt, fort. Ihr erstes gemeinsames Kochbuch entspricht einer Symbiose der kulinarischen Zeitgeister: Jörg Sackmann prägt dabei die moderne Küche der Gegenwart, sein Sohn die visionäre Küche von morgen. Das Buch zeigt neben den spektakulärsten Rezepten der Autoren, die zu den besten Köchen Deutschlands zählen, auch den sich leise andeutenden Generationswechsel.

Tre Torri Verlag, 2019

248 Seiten, 49,90 Euro

http://www.tretorri.de/verlagsprogramm