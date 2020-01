Im Zeitalter von High-Tech und klimatischer Extreme ertrinken wir in Information und dürsten zugleich nach Weisheit. Hier kommt Lo—TEK ins Spiel, eine Design-Bewegung, die auf indigener Philosophie und traditioneller Infrastruktur aufbaut, um nachhaltige, widerstandsfähige und naturnahe Technologien zu entwickeln. Mit einem Vorwort des Anthropologen Wade Davis durchstreift dieses Buch 20 Länder, von Peru bis zu den Philippinen, von Tansania bis in den Iran und spürt der ewigen Menschheitsfrage nach, wie man in Symbiose mit der Natur leben kann.

Designer und Ingenieure sind vielerorts bemüht, den negativen Einfluss des Menschen auf die Umwelt zu reduzieren. Dabei wird jedoch häufig auf Technologie gesetzt, die gegen die Natur, anstatt mit ihr arbeitet. So reagiert man auf den Klimawandel mit dem Aufbau harter Infrastrukturen und favorisiert High-Tech-Lösungen. Hier sind ganzheitliche Systeme gefragt, die Biodiversität als elementaren Baustein nutzen. Julia Watson, W—E studio

Taschen Verlag, 2019

420 Seiten, 40 Euro

www.taschen.com