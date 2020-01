Dr. Jane Goodall, Dame Commander of the Order of the British Empire (DBE), Primatenforscherin, Umweltaktivistin und UN-Friedensbotschafterin eröffnet am 12. Februar 2020 die nächste Ausgabe des größten Branchentreffs des internationalen Bio- und Naturkosmetik-Sektors. Die zentrale Rede der offiziellen Eröffnung von Biofach, Weltleitmesse für Bio-Lebensmittel, und Vivaness, Internationale Fachmesse für Naturkosmetik, hält damit eine hochrenommierte Wissenschaftlerin, die sich rund um den Globus einen Namen gemacht hat mit ihrem großen Engagement für Natur, Mensch und Tier, für weltweiten Artenschutz, Nachhaltigkeit und das Leben zukünftiger Generationen. Sie steht damit für Themen und Werte, die nicht nur eine zentrale Rolle spielen innerhalb der Branche, sondern auch innerhalb des Kongressschwerpunktes der Biofach 2020 „Bio wirkt!“

Vom 12. bis 15. Februar 2020 wird das Messegelände in Nürnberg zur Heimat des internationalen Naturkosmetik-Sektors. Dann findet dort die 14. Ausgabe der Vivaness, parallel zur Biofach statt.

Mit ihrem Umzug von der Halle 7A in die 3C begeistert die Vivaness zur kommenden Ausgabe auf noch mehr Raum. Rund 300 Aussteller aus circa 40 Ländern präsentieren den Besuchern (2019: 51.488) ihre Neu- und Weiterentwicklungen. Neben der vielfältigen Produktschau mit stringenten Zulassungskriterien machen der Vivaness-Kongress, der Neuheitenstand der Vivaness und inspirierende Sonderflächen wie „Let‘s talk Vivaness“ die Fachmesse zum Highlight im Kalender.

www.vivaness.de