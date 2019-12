In unserer zunehmend hektischen und urbanisierten Welt ist Stille ein kostbares Gut. Die Spas der Mandarin Oriental Hotel Group laden mit ihrer alljährlichen Silent Night am 11. Dezember 2019 zu absoluter Ruhe und Entspannung ein. Tagsüber offerieren die Spas der Hotelgruppe ihr normales Behandlungsprogramm, nach 17 Uhr wird jedoch auf Gespräche und Musik vollständig verzichtet, damit sich Gäste auf das eigene Wohlbefinden konzentrieren können und die Möglichkeit haben, ganz nach ihren eigenen Bedürfnissen Ruhe, Einkehr und Achtsamkeit zu erleben. Bevor sich Gäste umkleiden und ihr gebuchtes Treatment genießen, gibt es eine kurze Einführung. Gäste können allein kommen oder einen geliebten Menschen mitbringen, mit dem sie eine Erfahrung der stillen Verbindung teilen möchten. Dies ist auch der perfekte Zeitpunkt, um sich Ratschläge der Digital Wellness zu nutzen, eine Reihe von Wellness-Beratungen und -Aktivitäten, die helfen sollen, sich von der allgegenwärtigen Technik zu lösen. Mandarin Oriental hat eine Reihe von Tipps und Richtlinien entwickelt, die helfen können, persönliche Grenzen beim Einsatz von Technologien zu setzen und einen gesunden, digital ausgewogenen Lebensstil zu erreichen.

Für diejenigen, die tiefer in die Materie eintauchen möchten, kann eine Digital Wellness Escape in den Spas der Gruppe gebucht werden. Dieses anderthalbstündige Angebot konzentriert sich auf die Erdung von Körper und Geist durch die Kraft der menschlichen Berührung und soll eine beruhigende und friedliche Erholung von der Außenwelt und Stress bieten.

Anlässlich der Silent Night können Gäste an verschiedenen Orten zusätzliche Veranstaltungen buchen wie z.B. Silent Yoga in Bangkok, Guangzhou, Kuala Lumpur, München und Marrakesch, Meditationskurse in Boston, Canouan, Macau und Hongkong oder Klangschalentherapie in Prag und Singapur. Mandarin Oriental Miami und Canouan werden außerdem Massagen am Strand anbieten, damit Gäste die Silent Night im Freien genießen können und sich wieder mehr mit der Natur zu verbinden.

Weitere Informationen über die ‚Silent Night’ und zu Reservierungen unter www.mandarinoriental.com