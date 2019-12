Sie wollen einerseits weniger bekannte Länder bereisen, denken aber auch schon länger über eine Kur nach, um sich wieder gesünder und vitaler zu fühlen? Schwierig, denn die Urlaubstage im Jahr sind bekanntlich begrenzt. Doch wie wäre es, wenn Sie beides verbinden, quasi zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen?

Dann probieren Sie es mal mit Aserbaidschan. Durch das Land in Vorderasien führte die Große Seidenstraße. Die Hauptstadt Baku ist für ihre mittelalterliche Festungsanlage in der Altstadt bekannt, die Teil des Unesco-Kulturerbes ist. Doch nicht nur Baku ist sehenswert. Aserbaidschan punktet vor allem mit einer grandiosen Naturkulisse. Etwa drei Autostunden von der Hauptstadt entfernt liegt Gabala, einer der bekanntesten Urlaubsorte des ehemaligen Sowjetstaates.

Die unberührte Natur bildet den perfekten Rahmen für eine Gesundheitskur. Und nicht von ungefähr finden Gäste dort das 2016 eröffnete Chenot Palace Health und Wellness Hotel (www.chenotpalacegabala.com). Die Kuranlage der Chenot Group verfügt über ein hochmodernes 6000 Quadratmeter großes medizinisches Wellnesszentrum mit 72 eleganten Gästezimmern sowie drei Villen mit privatem Spa und einem speziellen Ozon-Pool. Und auch wenn die Kur viele Behandlungen beinhaltet, bleibt genügend Zeit, um Wasserfälle, die Region um Gabala und das Kaukasusgebirge zu entdecken.

Die Methode

Henri Chenot eröffnete 1974 das erste Chenot-Wellnesszentrum in der Poliklinik Cannes. In den 1980er Jahren folgte die Eröffnung vom Palace Hotel Merano Espace Henri Chenot in Südtirol. Die von ihm gegründete „Chenot Method“ ist eine Kombination moderner Medizin und der traditionellen chinesischen Heilkunst. Die Behandlungen werden nach einer ersten Diagnose auf die jeweiligen Bedürfnisse des Gastes angepasst und personalisiert. Bei der Behandlung werden Energiekanäle und organische Funktionen in einem dreistufigen Prozess reaktivierend behandelt. Zusammen mit einem speziellen Ernährungskonzept dienen die Behandlungen dazu, das Gleichgewicht des Körpers wieder herzustellen und einen besseren Vitalitätszustand zu erreichen.