Great Escapes Italy. The Hotel Book

Legendäre Hotels und versteckte Refugien voller Atmosphäre

In Italien gehören Kunst und Leben einfach zusammen. Diese Bilderreise bietet Eindrücke von ländlichen Gegenden, göttlichen Speisen und hoher Kultur, späht durch die Türen und Fenster der atemberaubendsten Hotels des Landes. Herrliche Bilder von Refugien und Residenzen zwischen Venedig und Sizilien bieten reichlich Anregung für fabelhafte Unterkünfte während des nächsten Urlaubs im Land des Dolce Vita.

Nichts kommt einem Aufenthalt im Paradies näher als eine Reise durch Italien. Seit Jahrhunderten hat die Schönheit von Venedig, Florenz, Neapel und Rom Schriftsteller, Architekten und andere Künstler, aber auch Händler angelockt. Unzählige Bücher, Gemälde, Gedichte und Skulpturen zeugen von der unsterblichen Anziehungskraft dieses Landes, das in den letzten sechzig Jahren zu einem der beliebtesten Reise- und Urlaubsziele der Welt wurde. Der Liebreiz Italiens ist, wenn schon nicht ewig, so doch zumindest von Dauer, und die entspannte und lockere Lebensart sucht noch immer ihresgleichen.

Einige der erstaunlichsten Landschaften und Regionen Italiens werden hier lebendig, zum Beispiel die Toskana, Umbrien, die Amalfiküste und – nicht weniger bezaubernd – die Äolischen Inseln vor der Küste Siziliens. In dieser mythischen Umgebung findet man legendäre Hotels voller Atmosphäre, die als Romanschauplätze und Filmdrehorte dienen, wo immer wieder Hochzeiten stattfinden und berühmte Liebesgeschichten ihren Lauf nehmen: die Villa d’Este am Comer See, das Hotel Pellicano in Porto Ercole, das Il San Pietro an der Amalfiküste und der Palazzo Margherita in Basilicata, um nur ein paar zu nennen. Angelika Taschen verrät auch, wo man einige der geheimeren und versteckteren Juwelen finden kann – von der Locanda Cipriani, einem Reiseziel für Feinschmecker auf der Insel Torcello, bis zum romantischen Castello di Vicarello in der Toskana oder der stimmungsvollen Masseria Moroseta in Apulien.

Autorin: Angelika Taschen

Verlage: Taschen Verlag, 2019

360 Seiten, Mehrsprachige Ausgabe: Deutsch, Englisch, Französisch

Preis: 40 Euro