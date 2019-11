Schon beim bloßen Betrachten dieser ausgewählten Hotels und Retreats setzen Ferienstimmung und Entspannung ein. Dieser neue Band aus der Reihe der Review Books aus dem TeNeues-Verlag präsentiert in außergewöhnlichen Bildern Rückzugsorte überall auf dem Globus – viele davon noch mit Geheimtipp-Charakter.



Best Unique Hotels & Retreats stellt auf knapp 300 Seiten die absoluten Highlights der Hospitality-Branche vor und ist eine fein ausgewählte Kollektion individueller Häuser – sowohl für Ästheten als auch Liebhaber des Besonderen. Egal wonach Sie suchen, in diesem Kompendium ist für jeden etwas dabei: Safari-Lodges, Boutique-Hotels, Retreats am Meer oder aber Ski-Hotels und Chalets. Mit atemberaubenden Bildern und begleitet von lebendigen und informativen Texten bringt Ihnen der neue Titel aus der Review Book-Reihe die Ferien nach Hause und liefert Inspiration für den nächsten Urlaub. Kuratiert von Sebastian Schoellgen und Martin Kunz, den Experten auf dem Gebiet der besonderen Hotellerie, entdecken Sie eine außergewöhnliche Auswahl an Orten, um neue Energie zu tanken, den Akku aufzuladen, endlich wirklich abschalten zu können und wieder Zeit für sich zu haben. In diesem Buch findet jeder die passende Unterkunft für sich – vom ambitionierten Wanderer bis hin zum erholungssuchenden Wellness-Liebhaber! https://teneues-buecher.de

Verlag: TeNeues, 2019

Autor: Eighty Four Rooms

272 Seiten, 505 Fotografien, in Englisch und Deutsch

Preis: 80 Euro