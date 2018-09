Tag der Sauna: Mit Herz und Verstand!

Bereits zum fünften Mal wird deutschlandweit der Tag der Sauna gefeiert. Das Motto in diesem Jahr: Sauna. Mit Herz und Verstand! Damit soll das Verhalten beim Saunabaden in öffentlichen Anlagen in den Fokus gerückt werden. Der Tag der Sauna ist eine Gemeinschaftsaktion des Deutschen Sauna-Bundes und seiner Mitgliedsbetriebe, jedes Jahr am 24. September.

Mit dem Tag der Sauna hat der Deutsche Sauna-Bund einen Event ins Leben gerufen, der sich wachsender Beliebtheit bei den Saunagästen und in den Medien erfreut. „Wir sind dabei!“, lautet die Devise zu Beginn der Sauna-Hochsaison im Herbst. Mit ausgefallenen Ideen und kreativen Mitmach-Aktionen locken an die 150 teilnehmenden Bäder neue Gäste und das Stammpublikum in die Saunalandschaften. Ein echtes Highlight auch für die Mitarbeiter, die ihre Kompetenz unter Beweis stellen können.

Ein umfangreicher Leitfaden zum diesjährigen Motto erklärt die wichtigsten Do’s und Don’ts beim gemeinschaftlichen Saunabaden und erläutert wichtige Bestimmungen der Muster-Haus-und Badeordnung zur Sicherheit, Ordnung und Sauberkeit.