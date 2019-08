Der Schweizer Hersteller für Luxus-Hautpflege La Prairie hat eine Spende an die ETH Zürich Foundation geleistet. Mit dieser Spende wird der Fachbereich Glaziologie an der ETH Zürich unterstützt, die zu den renommiertesten Universitäten Europas zählt. La Prairie sieht sich dem Schutz der beeindruckenden Landschaften und der reichhaltigen natürlichen Ressourcen in seinem Herkunftsland, der Schweiz, verpflichtet. Besonders stark vom Klimawandel betroffen sind die Schweizer Alpen, lassen sie doch die Auswirkungen des globalen Temperaturanstiegs deutlich erkennen. Zu den unmittelbaren Auswirkungen in der Schweiz gehört das alarmierende Abschmelzen und Zurückgehen dieser Eismassen. Langfristig gesehen bedeuten zurückgehende Gletscher letztendlich weniger Wasserressourcen aus der Eisschmelze. Die Eisschmelze von Gletschern und Eiskappen führt auch über die Landesgrenzen der Schweiz hinaus zu Veränderungen des Meeresspiegels. Nach Informationen des Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), einem Gremium der Vereinten Nationen zur Bewertung der wissenschaftlichen Aspekte bezogen auf den Klimawandel, ist der globale durchschnittliche Meeresspiegel in den letzten hundert Jahren zwischen 10 und 20 Zentimetern (4 und 8 Zoll) gestiegen.

Die Liebe zur Landschaft der Schweiz und die Dankbarkeit für die Inspiration, die sie bietet, waren für La Prairie ausschlaggebend dafür, die Gletscherforschung an der ETH Zürich zu unterstützen und somit einen wichtigen Beitrag zum Umweltschutz zu leisten. Die Wahl fiel auf die ETH Zürich Foundation, die Lehre und Forschung an der ETH Zürich unterstützt und Mittel an die Universität vergibt.

„Wir fühlen uns sehr geehrt, die ETH mit dieser Spende unterstützen zu dürfen. Die Pionierarbeit der Hochschule in den Bereichen Klimastudien, Glaziologie und Umweltschutz steht im Einklang mit La Prairies übergeordnetem Wert von der sogenannten „Swissness“ – einem Wert, der auf Exzellenz und Innovation ausgerichtet ist – und mit der Tradition des Unternehmens, wissenschaftliche Fortschritte zum Erhalt der natürlichen Schönheit einzusetzen“, so Patrick Rasquinet, Chief Executive Officer von La Prairie.