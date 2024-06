Rihanna ist die neue Muse von Dior J‘Adore

Parfums Christian Dior freut sich, die Ikone Rihanna willkommen zu heißen, deren Talente, bemerkenswerte Schönheit und universelle Anziehungskraft nun die Welt von J’adore verkörpern.

Der Duft ist seit über zwei Jahrzehnten für Frauen auf der ganzen Welt präsent. Es ist das Parfum einer starken, befreiten und unabhängigen Frau, das Rihannas persönliche Geschichte widerspiegelt, die sie sich zu eigen gemacht hat, indem sie es als Sinnbild für Kühnheit und Verführung trägt.

Zusammen mit ihrem langjährigen Freund Steven Klein entwirft sie eine neue Kampagne, die am 1. September vorgestellt wird.

„Das neue Gesicht von J’adore zu sein, ist sowohl eine Ehre als auch eine Aufgabe. Dieser Duft, den ich schon so lange kenne und liebe, bedeutet so viel für Frauen. Ich freue mich besonders darauf, mich auf dieses Abenteuer einzulassen und mit meiner Welt, meiner Geschichte, meinen Wurzeln sowie meiner Kreativität und meiner eigenen Weiblichkeit dazu beizutragen“, so Rihanna.

„Wir sind unglaublich stolz, Rihanna in der Dior-Familie willkommen zu heißen“, sagt Véronique Courtois, CEO Parfums Christian Dior. „Ihr goldener Traum verspricht einzigartig zu werden und spiegelt einen Duft wider, der für Frauen da ist und seine Ausstrahlung bewahrt. Das außergewöhnliche Talent, die Kühnheit und die fesselnde Schönheit dieses absoluten Stars sind die ideale Verkörperung der schillernden, kraftvollen Dior-Femininität, die Generationen überdauert. Christian Dior hätte sie mit Sicherheit verehrt!“

