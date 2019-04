Große Schritte bei der Nobilis Group GmbH aus Wiesbaden, einem der renommiertesten deutschen Vertriebsunternehmen für ausgesuchte Duft- und Parfummarken. Die Firma stellt sich für die Zukunft neu auf und hat den Branchenprofi Udo Heuser (50) als neuen Geschäftsführer bestellt. Er wird künftig gemeinsam mit dem Gründer und geschäftsführenden Gesellschafter Thomas C. Schnitzler sowie mit Vertriebsgeschäftsführer Max Reichenspurner die Führung des Unternehmens übernehmen. Mitgründer Detlef Rughöft hat sich aus der operativen Geschäftsführung zurückgezogen, bleibt der Firma aber als Gesellschafter und in beratender Funktion weiterhin erhalten.

Neues Geschäftsführungstrio

Das neue Führungstrio will den langjährigen Wachstumskurs des Unternehmens mit einer konsequenten Mischung aus Innovation, frischem Wind und Konstanz fortsetzen. Die Nobilis Group feierte im letzten Jahr ihr 25-jähriges Bestehen, genießt ein exzellentes Image in der Branche und ist hervorragend im Markt aufgestellt. Sie ist auf den Vertrieb von Parfummarken spezialisiert, vertreibt ein breites Portfolio von Brands wie Creed, Atkinsons, Versace, Montblanc, Baldessarini, Coach, Aqua Colonia, Hollister, Karl Lagerfeld und viele andere interessante Parfummarken. Das Unternehmen gilt als Pionier und Impulsgeber und deckt den gesamten Duftmarkt ab – mit einem breiten Portfolio von Premium- und Luxusmarken bis hin zu Lifestyle-Brands. Die Nobilis Group hat sich zusätzlich als Servicepartner unter anderem für Bulgari Parfums und Revlon/Elizabeth Arden etabliert.

Mit der neuen Struktur der Geschäftsleitung tragen die beiden Gründer und Gesellschafter nun Sorge dafür, dass diese Marktstellung langfristig gesichert und weiter ausgebaut wird. Thomas C. Schnitzler konzentriert sich künftig noch mehr auf die strategische Weiterentwicklung der Company und fokussiert sich auf das Markenportfolio und die Akquisition neuer Marken. Udo Heuser wird sukzessive die gesamte operative Führung der einzelnen Bereiche des Unternehmens von Thomas C. Schnitzler übernehmen, der weiter als Vorsitzender der Geschäftsführung aktiv ist.

Umsatz-Meilenstein im Jubiläumsjahr

Das Unternehmen hat dabei im 25. Jahr seines Bestehens einen echten Meilenstein erreicht und mit einem Rekordumsatz zum ersten Mal die 100-Millionen-Euro-Umsatzgrenze übersprungen. „Dies ist ein riesiger Schritt für das Unternehmen und erfüllt uns natürlich mit Stolz. Eine solche Situation der Stärke ist genau der richtige Zeitpunkt dafür, die operative Führung schrittweise in neue Hände zu geben“, ist sich Thomas C. Schnitzler sicher und er kündigt an: „Wir wollen mit der Firma noch viel erreichen.“

Mit Udo Heuser konnte die Nobilis Group einen echten Branchenkenner mit starkem Track-Record im Beautymarkt an Bord holen. Der 50-jährige Topmanager war bis Ende Dezember 2018 Geschäftsführer und Managing Director der Revlon Gruppe in DACH. In dieser Funktion zeichnete er verantwortlich für die Zusammenführung des Prestige- und Lifestyle-Geschäfts (Elizabeth Arden GmbH) und des Revlon Professional-Geschäfts. In dieser Position hat Udo Heuser bereits erfolgreich über viele Jahre mit der NOBILIS GROUP zusammengearbeitet. Zuvor war er 5 Jahre als Geschäftsführer bei BBI/Beauty Brands International, sowie 3 Jahre als Direktor Vertrieb & Marketing bei der Fribad Cosmetics Group in Baden-Baden tätig. 12 Jahre war er bei P&G Prestige Beauté im Key-Account-Management aktiv. Seinen Berufseinstieg hatte der dreifache Familienvater 1988 bei Coty Beauty.

Titelbild: Udo Heuser