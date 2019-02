Stand-up-Paddeln war gestern, die neue Herausforderung in den Robinson Clubs heißt SUP Yoga. Mitten auf dem Wasser wird das Board zur schwimmenden Yogamatte – dabei wird durch den instabilen Untergrund auch die Tiefenmuskulatur aktiviert. In kleinen Gruppen ist Spaß auf den Wellen garantiert und die ein oder andere Erfrischung im kühlen Nass inklusive.