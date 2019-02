Kein Bett im Kornfeld, sondern ein Himmelbett im Sand – das ist die neue „Beach Bubble“ auf der Malediveninsel Finolhu. Die transparente Kugel mit integriertem Bad bietet alles, was man für eine romantische Nacht zu zweit braucht: Sterne im Überfluss, einsamer Sandstrand und Meeresrauschen – dazu ein romantisches BBQ am Abend sowie ein Feinschmecker-Champagner-Frühstück am Morgen. Die Retro-Chic-Insel hat zudem 125 Villen zu bieten und kredenzt das Beste aus dem Ozean.