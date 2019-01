Verlosung: Wellnessauszeit im Travel Charme Strandidyll Heringsdorf

In traumhafter Lage auf der Ostseeinsel Usedom, direkt an der Heringsdorfer Promenade, bietet das Travel Charme Strandidyll beste Bedingungen, um einfach mal abzuschalten. Neben einem ganzjährig beheizten Außen- und Innenpool, erwartet Sie im 1000 Quadratmeter großen PURIA Superior Spa u. a. eine Saunalandschaft, das Sole-Gradierwerk sowie vielfältige Entspannungsanwendungen. Von den Balkonen und Terrassen der 143 Zimmer und Suiten genießen Sie einen fantastischen Blick in die einzigartige Natur. Diese Aussicht werden Sie auch in den beiden Restaurants Giardino und Belvedere nicht missen und die kulinarischen Raffinessen doppelt genießen.

Gewinnen Sie 2 Übernachtungen für 2 Personen im Doppelzimmer. Inkludiert sind Frühstücksbuffet, Abendgenuss Plus, eine wohltuende Ganzkörpermassage pro Person sowie Nutzung des PURIA Superior Spa. Einlösung auf Anfrage und nach Verfügbarkeit, Feiertage ausgeschlossen.

