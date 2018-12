Giving Friday: dm spendet rund 1,5 Millionen Euro

Am Freitag, 23. November, war bei dm wieder Giving Friday: Mit insgesamt 1.485.315,68 Millionen Euro spendet dm erneut fünf Prozent des Tagesumsatzes an Bildungsprojekte für Kinder und Jugendliche, darunter Initiativen wie Tischlein Deck Dich e.V. in Karlsruhe, der Kinderbauernhof Burgenland oder das Atze Musiktheater für Kinder in Berlin. Zusätzlich unterstützten mehr als 20 Hersteller den Giving Friday und spendeten ebenfalls fünf Prozent ihres Umsatzes bei dm an eigene Spendenpartner.

Dabei kamen zusätzlich rund 35.000 Euro für gemeinnützige Initiativen zusammen. Auch die Kunden in Österreich konnten sich in diesem Jahr erstmals beteiligen. So kann dm-Österreich rund 135.000 Euro an die Sieger seiner „miteinander mehr erleben-Initiative“ spenden. „Gemeinsam mit zahlreichen Kunden und Partnern konnten wir die Idee der Mitmenschlichkeit wieder ins Bewusstsein rücken und als Handelsunternehmen am „Black Friday“ mit seinen Rabattschlachten den Unterschied machen. Wir freuen uns sehr über die vielen Kunden, die mit ihrem Einkauf online auf dm.de und in unseren dm-Märkten diese Spendenaktion an Projekte für Kinder und Jugendliche unterstützt haben“, sagt Christoph Werner, als dm-Geschäftsführer verantwortlich für das Ressort Marketing und Beschaffung.

Besonderes Highlight war auch in diesem Jahr wieder die #givingisthenewblack-Box: Gemeinsam mit dm befüllten die Influencer Sarah Harrison, Barbara Sofie, Hatice Schmidt, Carmushka und Ana Johnson jeweils eine Box mit ihren fünf Lieblingsprodukten aus dem dm-Sortiment. Die Nachfrage nach den limitierten Sonderboxen war sowohl in den dm-Märkten als auch online groß und die Boxen innerhalb weniger Stunden online ausverkauft. Neben den Boxen übernahmen die fünf Internetstars auch die Patenschaft für einen dm-Markt aus ihrer Heimat und wählten gemeinsam mit dem Filialteam einen Spendenempfänger vor Ort aus. Weitere Informationen, auch zu den Spendenempfängern und Projekten, finden Sie unter www.dm.de/givingfriday.