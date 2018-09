Marseille – DuMont direkt Reiseführer

Mit den 15 »Direkt-Kapiteln« des Reiseführers von Klaus Simon können Sie sich zwanglos unter die Menschen in Marseille mischen, direkt in das Stadtleben dieses Schmelztiegels für Ein- und Zuwanderer eintauchen und die Highlights und Hotspots kennenlernen: filmreife Altstadtviertel und den geschäftigen Vieux Port, bunte Wochenmärkte und hippe Cafés, den Prachtboulevard La Canebière und spannende Museen, barocke Pracht und Boutiquenmeilen, das Naturwunder der Calanques und die literarisch verewigte Ile d’If. In eigenen Kapiteln erfahren Sie, wo es sich in fremden Betten gut schläft, wo Sie glücklich satt werden, wohin die Marseillais in ihrer südfranzösischen Stadt zum Stöbern und Entdecken gehen und wohin es sie zieht, wenn die Nacht beginnt.

Mit den Übersichtskarten, genauen Stadtteilplänen und dem separaten großen Cityplan können Sie sich nach Lust und Laune durch eine so traditionsreiche wie moderne Metropole treiben lassen.

Autor: Klaus Simon

Verlag: Dumont Reise Verlag, 2017

120 Seiten, 11,99 Euro