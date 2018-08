Puradies Hotel & Chalets: Innere Kräfte sammeln

Herrlich duftende Wiesen, rauschende Bäche und gewaltige Gipfel bilden den perfekten Rahmen für eine entspannte Yoga-Auszeit im Puradies im Salzburger Land. Der nächste Kurs: Yin-Yoga-Retreat „Master the Mind“ mit Birgit Morper vom 2. bis 5. November.

In den 4 Tagen werden die Fähigkeit trainieren, Raum zwischen die Gedanken zu bringen. Es wird wird ein Verständnis dafür geschaffen, warum sich Denkmuster wiederholen und wie Blockaden in den Chakren auf den Energiefluss Mind – Manifestation wirken.

Der Retreat findet in einer kleinen Gruppe von maximal 10 Teilnehmern statt. Am An- und Abreisetag gibt es jeweils eine zweistündige Yogaeinheit, an den beiden anderen Tagen je eine Einheit am Morgen und eine am Abend.

Programm:

Tag 1

16:30- 18:30 Pranayama, Gentle Flow, Yin Yoga

Tag 2

07:30 – 09:30 Pranayama, Meditation, Vinyasa Flow

16:30 – 18:30 Meditation, Yin Yoga

Tag 3

07:30 – 09:30 Pranayama, Meditation, Vinyasa Flow

16:30 – 18:30: Meditation, Yin Yoga

Tag 4

07:30 – 09:30 Pranayama, Meditation, Vinyasa Flow

Weitere Infos und Buchung: www.puradies.com