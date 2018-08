Hôtel du Cap Eden Roc: Neues Spa im Garten Eden

Südfrankreich ist um ein neues Weltklasse-Spa reicher: La Prairie wird Teil des Luxushotels Cap Eden Roc in Antibes, einem Schmuckstück der renommierten Oetker Collection. Die Kosmetikmarke kombiniert seit jeher Schweizer Präzision und wissenschaftliche Innovation mit hochwertigen Inhaltsstoffen, um ein nachhaltiges, luxuriöses Erlebnis zu bieten. Die exklusiven Treatments können wahlweise im Spa Eden Roc by La Prairie, unter den beiden Pavillons im Schatten von Glyzinien oder in einer der Privatkabinen am Mittelmeer gebucht werden.

www.hotel-du-cap-eden-roc.com