Neue Deutschland-Geschäftsführerin für La Prairie

Viktoria K. Koch übernimmt zum 1. August 2024 die Rolle der Geschäftsführerin für La Prairie Deutschland

In ihrer neuen Funktion wird sie die Geschäfte des weltweit agierenden Luxus-Hautpflege-Unternehmens in Deutschland leiten und direkt an Laure Hernandez, Vice President Europe, berichten. Sie wechselt nach siebzehnjähriger Tätigkeit beim weltweit agierenden Kosmetikkonzern L’Oréal zum Luxushaus La Prairie. Zuletzt hatte sie bei L’Oréal Luxe die länderübergreifende Rolle der LANCÔME Brand Direktorin für das DACH Länder-Cluster (Deutschland/Österreich/Schweiz) inne.

Viktoria K. Koch bringt langjährige Erfahrung in der Beauty-Branche mit und hat an verschiedenen internationalen Standorten von Wien über Paris, St. Gallen, Seoul, New York City und aktuell Düsseldorf gelebt und gearbeitet. Ihre Kernkompetenzen erstrecken sich von Omnichannel Marketing Management über die Produktentwicklung von Luxuspflege bis hin zum Vertrieb von Luxusmarken wie Lancôme, Kiehl’s, Yves Saint Laurent, Armani, Biotherm und Helena Rubinstein in Frankreich, Deutschland, Österreich und der Schweiz.

„Gemeinsam mit unserer neuen CEO, Estelle Létang, und unser neuen VP für Europa, Laure Hernandez, haben wir eine klare Vision für die Zukunft von La Prairie. Ich freue mich sehr darauf, diese neue Aufgabe zusammen mit unserem Team und unseren Handelspartnern in Deutschland anzunehmen und die Marke im selektiven Umfeld durch innovative Impulse und eine klare Wachstumsstrategie zu stärken“, so Viktoria K. Koch.

