Naturkosmetik Branchenkongress: Multikulturelle Vielfalt – Diversity in Beauty

Bislang waren die Kosmetikwerbung und auch die Sortimente von einem bestimmten Ideal geprägt – und auf bestimmte Zielgruppen ausgerichtet. Doch bei den Käufergruppen verändern sich die ethnischen Backgrounds ebenso wie der Standard, was als „schön“ gilt. Ob Konsumentinnen mit dunkler Hautfarbe, Asiatinnen, Latinas oder auch Transgender – viele Kosmetikmarken haben bislang an diesen Kundengruppen vorbei agiert. Zwar machen einige große Player im internationalen Beautymarkt mit ihrer umfangreichen für unterschiedliche Hauttöne konzipierten Auswahl an Farben

von sich reden, für viele ist Diversität in der Beautybranche jedoch Neuland: Und so bringt das aktuelle globale Schlagwort „Diversität“ auch die Naturkosmetikbranche in Zugzwang und fordert vielfach ein Um- und Neudenken bei der Markenausrichtung.

Der 11. internationale Naturkosmetik Branchenkongress, der am 25. und 26. September 2018 in Berlin in Kooperation mit der NürnbergMesse, Ausrichter der Vivaness, stattfindet, wird sich daher u.a. dem aktuellen Thema Multikulturelle Schönheit – Diversity in Beauty widmen. Die Naturkosmetik-Expertin und Programmvorsitzende Elfriede Dambacher kennt den internationalen Markt und das veränderte Kaufverhalten der Konsumenten. Diversity in Beauty ist für die Inhaberin des Beratungsunternehmens naturkosmetik konzepte eine ideale Möglichkeit, wie sich die Marktposition der Naturkosmetik weiter stärken lässt: „Ethische Aspekte, die auch Diversität berücksichtigen, sind heute so wichtig wie Bio-Inhaltsstoffe. Der Naturkosmetiksektor hat die Chance, Diversität seriös und glaubhaft aufzugreifen und somit die Verwendung des Begriffs Diversität im Schönheitsmarkt authentisch umzusetzen“, so Elfriede Dambacher.

Mit Eryca Freemantle, Global Beauty Educator & Strategist aus London, wird der Kongress in diesem Jahr eine bekannte und populäre Diversity-Expertin ans Sprecherpult holen. Ihre Präsentation am zweiten Kongresstag wird aufzeigen, dass Diversity mehr ist als nur dekorative Kosmetik mit breiter Farbauswahl: „Diversität sollte nicht mehr nur wie das kleine Kästchen behandelt werden, in dem man sein Häkchen setzt oder etwas, an dem man sich aus statistischen Zwecken beteiligt. Diversität sollte zelebriert werden und zwar nicht als Fashion Statement oder als Gimmick.“ Die Expertin wird jedoch mehr als nur ein Plädoyer für Vielfalt führen und auch die aktuellen Herausforderungen für die Naturkosmetikbranche kritisch und pointiert in den Mittelpunkt rücken: „Die gesamte Beautyindustrie erscheint sehr schwerfällig wenn es um gesellschaftliche Veränderungen geht, und das Sortiment durch neue Farbtöne oder Texturen zu ergänzen wird nicht ausreichen, um das Thema Diversität aus der Perspektive der Konsumenten heraus abzudecken. Diversität ist weitaus mehr“, erklärt Eryca Freemantle.

Der nächste Naturkosmetik Branchenkongress findet am 25. und 26. September 2018 in Berlin statt.

www.naturkosmetik-branchenkongress.de



Foto: Eryca Freemantle