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Wenn es um moderne SPA- und Wellnesskonzepte auf Kreuzfahrtschiffen geht, gehört Martina Schumann zu den erfahrensten Expertinnen der Branche. Seit mehr als 25 Jahren ist sie international in der Wellness-, Fitness- und SPA-Branche tätig – zunächst als Beraterin für Hotels, SPA-Anlagen und Kreuzfahrtschiffe, heute als Director SPA & Sports bei sea chefs. Dort verantwortet sie seit 16 Jahren die SPA & Sport Bereiche der Mein Schiff® Flotte und seit 2024 zusätzlich den OCEAN SPA der Hapag-Lloyd Cruises Flotte.

Im Fokus ihrer Arbeit liegt dabei die stetige Weiterentwicklung dieser Bereiche. Im Gespräch gibt sie Einblicke in aktuelle Branchentrends und erklärt, warum der SPA & Sport Bereich an Bord heute weit mehr bietet als klassische Wellness.

Martina, du begleitest die Entwicklung der Wellnessbranche seit vielen Jahren. Was fasziniert dich an deiner Arbeit bis heute?

Ich liebe Innovationen und beobachte neue Trends und Geräte mit viel Neugier – und probiere sie grundsätzlich selbst aus. Für mich ist entscheidend, dass neue Konzepte nicht nur modern wirken, sondern langfristig einen Mehrwert für Gäste, Crew und unser Gesamtkonzept schaffen. Erst wenn ich davon überzeugt bin, entwickeln wir die Ideen gemeinsam mit unseren Partnern weiter und bringen sie Schritt für Schritt an Bord.

Viele verbinden Kreuzfahrt noch mit klassischen Wellnessbereichen. Wie modern arbeitet der SPA & Sport Bereich an Bord heute wirklich?

Moderne SPA- und Sportbereiche auf Kreuzfahrtschiffen sind heute weit mehr als klassische Wellnessoasen. Unser Anspruch ist es, Gäste zu begeistern und gleichzeitig Arbeitsplätze zu schaffen, bei denen unsere Mitarbeitenden sagen: „WOW, hier möchte ich arbeiten.“ Die mehrfachen Auszeichnungen der Mein Schiff SPA & Sport Bereiche für Service, Qualität und Angebotsvielfalt bestätigen diesen Anspruch.

Unsere Teams arbeiten täglich mit innovativen Technologien und ganzheitlichen Gesundheitskonzepten. Von apparativer Kosmetik über Kältekammern, IHHT-Höhentraining und Hydromassage bis hin zu EMS, iCaros oder PowerPlate entwickeln sich unsere Trainerinnen und Trainer zunehmend zu ganzheitlichen Gesundheitsberatern. Gleichzeitig prägen Themen wie Hybrid SPA, Longevity und Recovery die Zukunft der Wellnessbranche.

sea chefs betreut unterschiedliche Flotten und Reedereien. Welche Möglichkeiten eröffnet diese Vielfalt den Mitarbeitenden?

Jede Flotte hat ihren eigenen Charakter. Genau diese Vielfalt macht die Arbeit an Bord so spannend. Auf kleineren Schiffen ist der Kontakt zu den Gästen oft persönlicher, während größere Schiffe mit weitläufigen, innovativen SPA- und Sportbereichen und einer besonders großen Angebotsvielfalt überzeugen. Dadurch lernen unsere Mitarbeitenden unterschiedliche Konzepte kennen, sammeln wertvolle Erfahrungen und entwickeln sich fachlich kontinuierlich weiter.

Warum ist die Arbeit an Bord gerade für ambitionierte SPA- und Fitness-Fachkräfte ein echter Karriereschritt?

Die Arbeit an Bord bedeutet, jeden Tag Neues zu lernen – fachlich und persönlich. Unsere Mitarbeitenden arbeiten in internationalen Teams, lernen unterschiedliche Kulturen kennen und vertiefen kontinuierlich ihre Service Excellence. Gleichzeitig bieten wir vielfältige Entwicklungsmöglichkeiten – vom Einstieg bis hin zum SPA & Sport Manager. Für mich ist die Arbeit an Bord deshalb eine echte Schule fürs Leben. Ich freue mich darauf, auch in Zukunft engagierte SPA- und Fitness-Fachkräfte in unserem Team willkommen zu heißen und sie auf ihrem beruflichen Weg zu begleiten.