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GLOWY SKIN ACADEMY™ – Face Yoga Instructor Lizenz A+B

Professionelles Ausbildungs- & Lizenzsystem für moderne SPA-, Beauty- & Hospitality-Konzepte

Longevity, Skingevity und emotionales Wellbeing entwickeln sich zunehmend zu relevanten Zukunftsthemen innerhalb moderner SPA-, Retreat- und Beauty-Konzepte.

Die GLOWY SKIN ACADEMY™ Face Yoga Instructor Lizenz A+B eröffnet Kosmetikinstituten, SPA-Teams und Hotelbetrieben die Möglichkeit, ihr bestehendes Angebot um professionell integrierbare Workshop-, Guest-Experience- und Community-Formate zu erweitern — hochwertig positionierbar, wirtschaftlich relevant und mit klarer Differenzierung im Premiumsegment.

Im Mittelpunkt stehen moderne Experience-Formate wie Face Yoga & Skin Sculpting Workshops, Longevity-Retreat-Elemente sowie interaktive Guest Experiences rund um Facial Sculpting, Lymphaktivierung, Holistic Wellbeing und moderne Skincare-Kultur.

Besonders relevant für Institute und SPAs:

Die GLOWY SKIN ACADEMY™ Formate erreichen auch Gäste und Kund:innen, die bislang keine klassischen Gesichtsbehandlungen buchen, jedoch über Workshops, Group Experiences und sensorische Skincare-Erlebnisse erstmals Zugang zu professionellen Beauty- und Wellbeing-Routinen finden.

Das GLOWY SKIN ACADEMY™ AMBASSADOR PRO System wurde bereits erfolgreich innerhalb renommierter Premium-Hotels, Retreat- und Hospitality-Konzepte positioniert und überzeugt durch hohe Gästeakzeptanz, erstklassige Bewertungen sowie einen klaren Mehrwert für Guest Experience, Teamdynamik und wirtschaftliche Erweiterung bestehender SPA-Strukturen.

GLOWY SKIN ACADEMY™ AMBASSADOR PRO Partner profitieren zusätzlich von einer professionellen System- und Markenbegleitung — inklusive Workshop-Strukturen, monatlichen Marketing- & Kommunikations-Modulen sowie exklusiven Masterclasses und Expert-hosted Retreats mit Iris Kuhn persönlich, Founder der GLOWY SKIN ACADEMY™ und internationale SPA- & Skincare-Expertin.