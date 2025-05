Outdoor-Sportler müssen im Sommer doppelt aufpassen. Sie sind beim Surfen, Radfahren oder Tennis lange in der Sonne und spüren deren Wärme durchs Schwitzen oft nicht.

Die Sonne ist Balsam für unsere Seele – sie hebt die Stimmung, schenkt uns Energie und kurbelt die Vitamin-D-Produktion an. Sie tut einfach gut! Aber wie bei so vielem gilt auch hier: Die Dosis macht den Unterschied. Wer zu viel und ungeschützt in der Sonne ist, riskiert nicht nur Sonnenbrand, sondern auch dauerhafte Hautschäden, frühzeitige Hautalterung und im schlimmsten Fall Hautkrebs.

Deshalb ist Sonnenpflege kein optionales Sommer-Gimmick, sondern ein absolutes Muss – und zwar nicht nur im Urlaub oder am Strand. Auch im Alltag, beim Stadtbummel, auf dem Spielplatz oder beim Spaziergang wirkt die UV-Strahlung auf unsere Haut ein. Ein täglicher Sonnenschutz, besonders im Gesicht, sollte so selbstverständlich sein wie das Zähneputzen!

Von klein an konsequent sein

Übrigens: Sonnenpflege verhindert nicht das Braunwerden – sie sorgt sogar dafür, dass die Bräune gleichmäßiger und gesünder aussieht. Wer die Haut schützt, verlängert die natürliche Bräune und beugt Hautschäden vor. Und ganz wichtig: Schon bei den Kleinsten sollte man auf die richtige Sonnenpflege achten, denn Kinderhaut ist besonders empfindlich – am besten mit speziell abgestimmten Produkten und schattigen Pausen.

Also Sonne genießen ja, aber bitte mit einem schützenden Begleiter auf der Haut, denn die wird es danken – heute, morgen und in vielen Jahren.

Beim Sport

Aufsprühen und los

Als Milch wird der Spray von Avène auf die Haut gesprüht, verwandelt sich in ein leichtes, seidiges und zart duftendes Wasser und zieht sofort ein. Wasser-, schweiß- und sandabweisend bietet er sogar auf nasser Haut einen hohen Schutz. Für ein trockenes Hautgefühl, nicht fettend und nicht klebend. 200 ml, zirka 20 €. In Apotheken erhältlich.

Spiel, Satz und Sieg

Fusion Water Magic SPF 50 by Alcaraz hat ISDIN gemeinsam mit dem spanischen Tennis-Weltklassespieler Carlos Alcaraz entwickelt. Der wasserbasierte Sonnenschutz ist ultraleicht, schweißresistent und kühlend – ideal für alle, die sich in der Sonne bewegen. 50 ml, 27,90 €. In Apotheken erhältlich. Der ultraleichte, schweißresistente und kühlende Sonnenschutz ist perfekt für Tennisspieler.

Alles drin für einen aktiven Lifestyle

Das Set von Vinoble Cosmetics bietet dafür optimale Unterstützung: Das Refreshing Fluid sorgt für sofortige Frische, die Protecting Day Cream ist ein wirksamer Sonnenschutz, das Cooling Eye Gel strafft die Augenpartie. Für pure Entspannung sorgt das Grape Seed Relax Bag. 135 €. www.vinoble-cosmetics.at

Der UV-Index ist eine international einheitlich festgelegte Skala für die sonnenbrandwirksame UV-Strahlung des Sonnenlichtes. Je höher er ist, desto schneller kann bei ungeschützter Haut ein Sonnenbrand auftreten. Der Index ist auf der ganzen Welt verfügbar. Sie können ihn beispielsweise über Ihre Wetter-App abrufen. Nach dem UV-Index sollte man auch den Lichtschutzfakor seiner Sonnenpflege ausrichten.

Anti Aging

Sonnenpflege-Profi

Innovative Anti-Aging-Serie Sun Perfect vom Sonnenpflege-Profi Lancaster. Die Sun Illuminating Cream (SPF 50) reduziert feine Linien. Das getönte Sun Perfecting Fluid SPF 50 sorgt für ein pudrig-mattes Finish. Der Sun Perfect Clear & Tinted Duo Stick LSF 50 hat eine transparente und eine getönte Seite. Ab 34 €. www.basler-beauty.de

Frischkur

Die rasch einziehende Sonnenpflege von Augustinus Bader schützt nicht nur vor UVA- und UVB-Strahlen, sondern unterstützt auch die zelluläre Hauterneuerung und hilft, sichtbare Anzeichen von Hautalterung zu verhindern. 30 ml, 125 €. www.augustinusbader.com 100 Prozent mineralischer UV-Schutz

Das Serum Correct & Protect Broad Spectrum SPF 45 von Murad mit 100 Prozent mineralischem Lichtschutz korrigiert Pigmentunregelmäßigkeiten und verhindert zukünftige Hyperpigmentierungen. Eine Carotinoid-Technologie reflektiert UV-Licht für einen sofortigen strahlenden Teint und wirkt als starkes Antioxidans. Das Serum hinterlässt keinen weißen Schimmer. 30 ml, 70 €. www.muradskincare.de Schutzschild

Der Silikon D²-Komplex der Anti-Aging-Creme Restoring Perfection SPF 50 nutzt die UV-Strahlen und regt durch sie die Kollagenbildung in der Haut an. Die Creme wirkt wie eine schützende Anti-Aging-Hülle. Ideal für das ganze Jahr, in der Sonne oder Stadtluft. 30 ml, 221 €. www.lamaisonvalmont.com

Goldene Regeln Sonnenlicht ist ein Lebenselixier. Ein Zuviel kann jedoch zu schweren Schädigungen der Haut führen, bis hin zu lebensbedrohlichem schwarzem Hautkrebs. Darum sollten folgende Regeln eingehalten werden: Besonders intensiv ist die UV-Strahlung zwischen 11 und 15 Uhr. In dieser Zeit am besten eine „Sonnenpause“ einlegen. Sonnenschutz unbedingt zeitig genug vor dem Aufenthalt in der Sonne auftragen. Die Produkte schützen zwar ohne Einwirkzeit, ein Zuviel an Strahlung kann man aber schon auf dem Weg zum Strand abbekommen. Tragen Sie Sonnenschutz großzügig auf. Nur dann kann man sich auf die Gültigkeit des angegebenen Sonnenschutzfaktors (SPF oder auch LSF) verlassen. Je heller die Haut, umso höher sollte der Schutzfaktor sein. Nachcremen ist wichtig, weil sich die Schutzschicht beispielsweise durch Wasser, Sand oder Handtücher abnutzt. Achtung: Nachcremen verlängert jedoch nicht die durch den Schutzfaktor definierte Aufenthaltsdauer in der Sonne. Bitte immer bedenken: Die Sonne erreicht uns auch im Schatten – zu nahezu 50 Prozent. Und: Der Sonnenschutz ist immer der letzte Schritt in der Pflegeroutine.

Selbstbräuner

Ein Hauch sommerlicher Frische im Gesicht und auch am Körper – ganz ohne Strandtag oder UV-Risiko. Für einen natürlichen Glow aus der Tube ist die Vorbereitung das A und O: Ein sanftes Peeling glättet die Haut und sorgt für ein ebenmäßiges Ergebnis. Danach den Selbstbräuner gleichmäßig auftragen, kurz einwirken lassen und schon zeigt sich ein sonnengeküsster Teint. Ideal, um der Haut zwischendurch etwas Farbe zu schenken. Was Sie beachten sollten: Selbstbräuner zaubern zwar Bräune, schützen aber nicht vor UV-Strahlen. Also bei echtem Sonnenlicht bitte trotzdem zum Sonnenschutz greifen.

Mit Aloe Vera

Sun Face Tan Water von Glynt ist ein Selbstbräunungs-Tonic für Gesicht, Hals und Dekolleté mit feuchtigkeitsspendender Aloe Vera. Anwendung: Eine kleine Portion (ein bis drei Dosierungen) auf ein Watte-Pad pumpen und es mit kreisförmigen Bewegungen von der Gesichtsmitte aus hin zu allen Gesichtspartien verstreichen. 30 ml, 10 €. www.glynt.com

Für streifenfreien Glow

Die Brun Tanning Drops von Und Gretel sind eine unkomplizierte Lösung für einen sonnengeküssten Glow, der sich mühelos in die Skincare-Routine einfügt. Die Tropfenformulierung mit Bio-Aloe-Vera-Saft spendet Feuchtigkeit und sorgt für eine streifenfreie, gleichmäßige Bräune. Zu 99 Prozent aus natürlichen Inhaltsstoffen. 8 ml, 22 €. www.undgretel.com Natürlich frisch

Das seidige Evy Self Tan Mousse ist stark feuchtigkeitsspendend, so dass Sie sich vor dem Auftragen nicht eincremen müssen.Ein Mix aus zwei Zuckermolekülen sorgt für natürlich aussehende Bräune. Sichtbar nach etwa zwei Stunden. 150 ml, 35 €. www.flaconi.de

Sofort sichtbar

Der Bräunungsspray von Revitasun verleiht schon nach wenigen Sekunden ein ebenmäßiges Farbergebnis. Mit gleichmäßiger Bewegung auf den Pinsel oder den Kosmetikhandschuh sprühen und kreisend auf die jeweilige Hautpartie auftragen. Spray: 150 ml,

39,90 €. www.revitasun.com

Kurz nachgefragt bei Dr. Ellen Meyer-Rogge

„Pflege danach mit viel Feuchtigkeit.“

Dr. Ellen Meyer-Rogge ist Fachärztin für Dermatologie.

Ihr Schwerpunkt liegt in der Kombination von Dermatologie und kosmetischer bzw. ästhetischer Medizin. Kann man die Haut mit Produkten und Behandlungen generell auf die Sommersonne vorbereiten?

Man kann die Haut nicht wirklich auf die Sonne vorbereiten. Intensive Pflege mit viel Feuchtigkeit ist ohnehin immer ein „Muss“. Wer zu Sonnenallergie neigt oder eine lichtempfindliche Haut hat, kann ein paar Wochen vorher mit künstlichem UV-Licht eine sogenannte Lichtschwiele aufbauen. Wie sinnvoll sind Sonnencremes mit LSF 15 bzw. 30?

Ich empfehle prinzipiell LSF 50+ für das Gesicht, wenn man länger in der Sonne verweilt. Für den Körper reicht sicher weniger, weil zum Beispiel Bauch oder unterer Rücken grundsätzlich weniger der Sonne ausgesetzt sind und dort auch weniger Hautalterung durch UVA-Licht zu erwarten ist. Wie wichtig ist die Pflege nach dem Sonnenbad?

Die Pflege danach sollte viel Feuchtigkeit enthalten, am besten mit einem kühlenden Effekt. www.meyer-rogge.de

Spezialisten

Multitalent

Feuchtigkeitsspendende Kombi von Pflege und Make-up mit mineralischem UV-Filter. City CC Cream LSF 15 von Mádara kaschiert Pigmentflecken und Rötungen. Verleiht einen frischen Glow. 40 ml, 32,95 €. www.madaracosmetics.com

Dreifach

Das ultrafeine Tonic-Spray mit 100 Prozent pflanzlichen Preiselbeer-Stammzellen und viel Feuchtigkeit bietet 3-fachen Hautschutz vor digitalem Blaulicht, oxidativem Stress durch UVA/B-Strahlung und Infrarot-Licht. 50 ml, 57 €. www.a4cosmetics.de Praktisch

Stick Solaire Invisible Haute Protection SPF 50 heißt der Sonnenschutz-Stick für Gesicht & sensible Hautpartien von Clarins. Perfekt für unterwegs. 17 g, 34 €. www.clarins.de Geschmeidig

Der Lip Balm von Hipi Faible bietet Sonnenschutz (LSF 30), und Pflege. Mit dem mineralischen UV-Filter Zinkoxid. 17 €. www.hipifaible.de

Ausführliche Pflege-Tipps und weitere Beauty-Themen stellen wir Ihnen in der aktuellen Ausgabe SPA inside vor.