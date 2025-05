Die 24. Ausgabe des Standardwerks der Hotellerie spiegelt die konjunkturelle Entwicklung der Branche, Kennziffern und Analysen für das Jahr 2024. Demnach präsentiert sich der deutsche Hotelbetreibermarkt zwiespältig: Auf der einen Seite expandieren einige Betreiber, während andere mit wirtschaftlichen Schwierigkeiten zu kämpfen haben. Mehrere Betreiber haben in jüngster Zeit Insolvenz angemeldet, andere hingegen wachsen dank Zukäufen und Kooperationen. Die Zahl der Betriebe ist so um knapp 9 Prozent gesunken, das Angebot an Betten hingegen um über 4 Prozent gestiegen. Laut STR Global ist der durchschnittliche Zimmerpreis seit 2019 um 17,8 Prozent auf 118,90 Euro geklettert, während die Auslastung in diesem Zeitraum von 71,4 auf 66,8 Prozent sank. Zwar stieg dadurch der Umsatz pro verfügbarem Zimmer um über 10 Prozent, aber die Betriebskosten stiegen deutlich schneller, bedingt vor allem durch höhere Personal-, Energie- und Warenkosten.