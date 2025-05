hat wenige Monate vor der Neueröffnung die Leitung des Brenners Park-Hotel & Spa in Baden-Baden abgegeben. Das berichten die Badischen Neuesten Nachrichten unter Berufung auf eine Mitteilung des 5-Sterne-Hauses. Gründe für den überraschenden Schritt wurden demnach nicht genannt. Matthiesen war über fünf Jahre General Manager des Hotels der Oetker Collection und hat es in dieser Zeit durch die Corona-Krise und die umfangreichen Modernisierungsmaßnahmen geführt. Nachfolger ist Matthiesens langjähriger Kollege Stephan Bösch, der bereits von 2005 bis 2015 in verschiedenen Funktionen für das Haus tätig war, zuletzt als Hotel-Manager. Es folgten Stationen im The Lanesborough London und Tätigkeiten für die Oetker Hotel Management Company. Nun leitet Bösch das Hotel in Baden-Baden als Geschäftsführer und General Manager. Kaufmännische Geschäftsführerin wird nach Informationen des Badischen Neuesten Nachrichten Verena Nowak, die das Brenners Park-Hotel & Spa ebenso wie das Hotel du Cap-Eden-Roc seit über drei Jahren für die August Oetker KG betreut und auch die Modernisierung begleitet hat.