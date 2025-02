-Advertorial-

Während draußen eisiger Wind weht und das Thermometer im Keller bleibt, gibt es kaum etwas Schöneres, als sich in einer wohltuenden Sauna aufzuwärmen oder im Spa zu entspannen. Die David Lloyd Meridian Clubs bieten genau das: eine perfekte Kombination aus erstklassigem Fitnessstudio und luxuriösem Day Spa – für alle, die Körper und Geist etwas Gutes tun wollen.

Dein Training – modern, effektiv, motivierend

Ob du dich mit einem intensiven Workout aufwärmen oder sanft in Bewegung kommen möchtest – in den hochmodernen Fitnessbereichen der Clubs findest du alles, was du brauchst. Von Power Plate® über SKILLMILL und Kabeltraining bis hin zum eGym-Zirkel, der dein Training durch modernste Technologie personalisiert.

Wer lieber in der Gruppe trainiert, kann aus den vom Club selbst konzipierten Signature Classes wählen – von HIIT Workouts wie BLAZE und IGN1TE, die so richtig auspowern, über mitreißende Cycling-Classes bis hin zum vom Yoga inspirierten SPIRIT, das Körper und Seele in Einklang bringt, ist alles im Kursplan enthalten.

Sauna, Dampfbad & Massagen – Wärme tanken für den Winter

Nachdem du ins Schwitzen gekommen bist, gibt es keinen besseren Weg zu entspannen, als bei einem Besuch im luxuriösen Spa. Lass die Sorgen der Welt beim Schwimmen im Pool davonschweben oder belebe dich in Saunen und Dampfbädern neu. Ein Expertenteam bietet täglich eine vielfältige Auswahl an wohltuenden Sauna-Aufgüssen an. Wenn du dein Spa-Erlebnis noch vertiefen willst, wähle aus dem unvergleichbaren Angebot an wohltuenden Gesichtsbehandlungen, trendigen kosmetischen Anwendungen bis hin zu erholsamen Massagen und traditionellen ayurvedischen Therapien – du wirst nicht nur erholt und erfrischt aussehen, sondern dich auch so fühlen.

Entspannung auf Knopfdruck – die neue NIKSEN Class

Für alle, die dem hektischen Alltag entfliehen wollen, gibt es außerdem eine ganz besondere Neuheit: die NIKSEN Class. Inspiriert vom niederländischen Trend des bewussten Nichtstuns, lädt dieser Kurs dazu ein, sich eine Auszeit zu gönnen – ohne Ablenkung, ohne Verpflichtungen. Die geführten Entspannungsphasen helfen, Stress abzubauen, die Kreativität zu fördern und langfristig für mehr Achtsamkeit zu sorgen. NIKSEN ergänzt das bestehende Mind & Body-Angebot der Clubs und schafft einen bewussten Raum für Regeneration und mentale Erholung.

Ein Ort für deine Balance

Workouts, Wellness, Work-Life-Balance – David Lloyd Meridian bietet weit mehr als ein klassisches Fitnessstudio. In den gemütlichen Clubrooms kannst du nach dem Sport entspannt einen Kaffee genießen, dich mit Freunden treffen oder zwischen Terminen zur Ruhe kommen. Ein Ort, an dem du dich rundum wohlfühlen kannst.

Gemeinsame Zeit ist das schönste Geschenk. Zu zweit genießen, nur einmal zahlen. Mit unserem „All Day für Zwei“ Paket genießen zwei Personen einen Tag lang unseren Wellness-Bereich für den Preis von einer Tageskarte.

Weitere Infos finden Sie hier: www.meridianspa.de