Sie liegen in malerischer Natur und setzen alles daran, diese Natur zu schützen. Grüne Hotels setzen Akzente in Sachen Nachhaltigkeit und übernehmen ökologische Verantwortung. Das fängt bei der Architektur an und hört bei den Bio-Produkten für die regionale Küche und die natürlichen Pflegeprodukte im Spa längst nicht auf.

Nachhaltigkeit ist heute ein wichtiger Aspekt bei Urlaubsreisen. Gäste, die einen „grünen“ Lebensstil pflegen, wünschen sich meist auch als Urlaubszuhause eine grüne Adresse. Also ein Hotel, das sich sicht- und messbar dem achtsamen Umgang mit der Natur und der Erhaltung unserer natürlichen Ressourcen verschrieben hat. Das fängt bei der Architektur an, innen wie außen, inkludiert den Verzicht auf Plastik und hört beim Naturteich und der Solaranlage auf dem Dach längst nicht auf. Mittlerweile ist die Auswahl solcher Hotels riesig.

Nachhaltig Zeichen setzen

Auch die Change Maker Hotels etwa (www.changemakerhotels.com) haben sich nachhaltiges Reisen auf die Fahne geschrieben. Dafür hat diese Gruppe von familiengeführten Hotels 11 „Change-Faktoren“ entwickelt, zu denen unter anderem Mitarbeiter-Fairness, Mobilität, Diversität, Kreislaufwirtschaft und regionale Wertschöpfung gehören.

So verstehen sich auch die Hotels aus dem Green Pearls Netzwerk (www.greenpearls.com) nicht nur als Hüter der Umwelt, sondern auch der lokalen Kultur. Sie arbeiten mit Gemeinschaften zusammen, um Arbeitsplätze zu schaffen, traditionelles Handwerk zu fördern und das kulturelle Erbe zu bewahren. Diese Zusammenarbeit garantiert, dass lokale Traditionen lebendig bleiben und somit authentische Erlebnisse für die Gäste geschaffen werden. Auch der Reiseveranstalter Dertour (www.dertour-group.com) hat Nachhaltigkeit als einen wichtigen Aspekt von Urlaubsreisen erkannt und setzt mit dem neuen Signet „engage – people & planet“ Zeichen. Etwa 1800 Hotels, die nach den international anerkannten Nachhaltigkeitskriterien des Global Sustainable Tourism Council (GSTC) zertifiziert sind, erhalten dieses Label – ein dunkelgrünes Blatt in Herzform.

Rückzugsort im UNESCO-Biosphärenreservat Rhön

Sturm Das Bio- und Wellnesshotel am Rande der Rhön ist klimaneutral und bio-zertifiziert. Mittelpunkt ist der 30 000 Quadratmeter große, hoteleigene Gemüse- und Kräutergarten, der die Küche mit frischen saisonalen Zutaten versorgt. Auch die Gäste dürfen in diesem „Naschgarten“ alles probieren. Der ökologische Schwimmteich des Hotel Sturm (Foto: TomBauer)

Im modernen Nebengebäude wurden 12 Zimmer in nachhaltiger Holzbauweise errichtet, deren innovatives Design mit dem Best Architects 24 Award ausgezeichnet wurde. Neben einem großzügigen Wellnessbereich ist der ökologische Schwimmteich ein Highlight: Er reinigt sich mittels Wasserpflanzen selbst. www.hotel-sturm.com

Das GesundKunft-Konzept vereint Natur und Architektur mit Gesundheit und Gastfreundschaft

Luisenhöhe – Gesundheitsresort Schwarzwald Vor den Toren Freiburgs erwartet das Hotel Luisenhöhe seit einem Jahr natur-, genuss- und gesundheitsbewusste Gäste. Sie logieren in GesundKunft-Zimmern, Wohlfühlräumen mit einem natürlichen Raum-klima und atemberaubendem Blick über den Schwarzwald und die Rheinebene. Das GesundKunft Spa des Luisenhöhe – Gesundheitsresort Schwarzwald

Das 4400 Quadratmeter große GesundKunft-Spa, der Naturgarten Luisenhöhe mit seinem Schwimm-ins-Land-Pool und das vielfältige und hochwertige Angebot für ein individuelles Gesundheitserlebnis sollen nachhaltige Impulse setzen und zu einem gesunden Lebensstil animieren. Das Hotel wurde architektonisch behutsam und ressourcenschonend in eine intakte Natur und Umwelt integriert. www.luisenhoehe-hotel.de

,,In der Einfachheit und

Stille der Natur findet der Mensch die Lebenskraft.”

Julius Waldemar Grosse, deutscher Schriftsteller

Helsinki ist Spitze

Die finnische Hauptstadt wurde im neuesten Global Destination Sustainability (GDS) Index, der im Oktober 2024 veröffentlicht wurde, zur nachhaltigsten Reisedestination der Welt ernannt. Der GDS-Index bewertet die Nachhaltigkeit von Reisezielen in vier Kategorien anhand von über 70 Indikatoren. In den Vergleich fließen mehr als 100 Städte weltweit ein, die in Nachhaltigkeit investieren. Helsinki belegte bereits 2023 den vierten Platz im GDS-Index. „Internationale Studien zeigen, dass Reisende zunehmend nach nachhaltigeren Dienstleistungen und Zielen suchen. Die Nachfrage nach der weltweit nachhaltigsten Reisedestination wird in Zukunft weiter steigen,“ erklärt Nina Vesterinen, Tourismusdirektorin der Stadt Helsinki.

Tue gutes und Zertifiziere

Diese Zertifizierungslabels machen sich für nachhaltigen Tourismus stark.

Zertifikate und Siegel tragen häufig zur Kaufentscheidung bei. Was für Produkte aller Art gilt, gilt zunehmend auch für die Hotel- und Tourismusbranche. Für die Hotellerie wird es in Zukunft immer wichtiger werden, ihr Engagement für Nachhaltigkeit mit ökologischen, sozialen und ökonomischen Maßnahmen vorzuweisen, will sie eine aufgeklärte, bewusste Gästeklientel ansprechen.

Wer sich einen umfassenden Überblick über die bestehenden Nachhaltigkeits-Zertifikate verschaffen möchte, ist bei Fairweg (www.fairweg.de) genau richtig. Auf der Plattform werden nicht nur faire Hotels und nachhaltige Reisen weltweit angeboten, sondern verschiedene vertrauenswürdige Zertifizierer vorgestellt und die wichtigsten Kriterien verglichen.

Bio Hotels Ein Pionier des grünen Tourismus, der sich in den letzten 23 Jahren als eine der nachhaltigsten Hotelvereinigungen am Markt etabliert hat. Von Anfang an setzt man bei den Bio Hotels voll auf Bio in allen Bereichen und hat für die Zertifizierung eine hohe Messlatte angelegt. www.biohotels.info

Earthcheck ist eines der bekanntesten Zertifizierungslabels in der Reisebranche, 1987 im australischen Brisbane gegründet. Hotels werden langfristig auf dem Weg zu mehr Nachhaltigkeit unterstützt. Daher werden unterschiedliche Siegel vergeben, je nachdem, wie lang ein Hotel sich bereits den jährlichen Prüfprozessen unterzieht. www.earthcheck.org

Engage – people & planet Diese Kennzeichnung der Reiseveranstalter Dertour, ITS und Meiers Weltreisen ist ganz neu. Damit werden Hotels gekennzeichnet, die bereits mit dem GSTC-anerkannten Nachhaltigkeitszertifikat zertifiziert sind. www.dertour-group.com

Green Globe Um das Green Globe Zertifikat zu erhalten, verpflichten sich Hotels, nicht nur die Pflichtkriterien zu erfüllen, sondern auch ihre Ergebnisse in verschiedenen Bereichen der Nachhaltigkeit von Jahr zu Jahr zu verbessern. www.greenglobe.com

Green Key ist ein freiwilliges Öko-Zertifizierungsprogramm für Hotels, Herbergen, Campingplätze, Ferienparks, kleine Unterkünfte sowie Konferenzzentren, Attraktionen und Restaurants. www.greenkey.global

Green Pearls ist eine Kommunikationsagentur und Informationsplattform für nachhaltige, handverlesene und einzigartige Hotels weltweit. Die Hotels werden aufgrund ihrer nachhaltigen Kompetenz und grünen Projekte nach bestimmten Kriterien ausgewählt. www.greenpearls.com

Greensign steht seit 2015 für die Verknüpfung von Ökologie, Ökonomie und gesellschaftlicher Verantwortung als Ausdruck einer zukunftsfähigen Hotelführung. Das Zertifikat zeigt an, wie viele der Anforderungen des Zertifizierungsprogramms ein Hotel erfüllt. www.greensign.de

“Wenn man die Natur wahrhaft liebt, so findet man es überall schön.”

Vincent van Gogh

Bio ist die Daberer-DNA

Der Daberer Viele Dinge, die heute in aller Munde sind, zählen im 4-Sterne-Superior-Biohotel Der Daberer in Kärnten bereits seit langer Zeit zur Selbstverständlichkeit. Ist es doch aus Überzeugung seit 1978 Biohotel. Ökologische Bauweise, biologische Reinigungsmittel und nachhaltige Energieversorgung werden Standard, davon ist Hotelière Marianne Daberer überzeugt. Das Biohotel Der Daberer hat schon seit Jahren seinen eigenen Permakulturgarten. Aus ihm und von langjährigen Biolieferanten der Region kommen die Zutaten für die feine Küche

Die Kür liegt beim Daberer im Detail: Digital Detox, Basenfasten, ein Interieur, das Ökologie & Ästhetik verbindet, soziales Miteinander und vor allem die Kochkunst. Hier kocht man schon immer biozertifiziert. Weil nicht nur das „Woher“, sondern auch das „Wie“ wichtig ist. Die Küche ist jung, frisch, spannend und pflanzenbasiert. Kreislaufwirtschaft und regionale Wertschöpfung stehen im Slow-Food-Hideaway an erster Stelle. www.biohotel-daberer.at

Erstes energieautarkes Eco-Aparthotel der Alpen

Olm Nature Escape Glas, Holz und mineralische Oberflächen prägen die Innenräume. Die fächerförmig in Kreisform angeordneten Wohneinheiten geben dem Olm Nature Escape im Tauferer Ahrntal in Südtirol eine unverwechselbare Aufenthaltsqualität. Natürliche Oberflächen in den Innenräumen des Olm Nature Escape (Foto: Hannes Niederkofler)

Diese Besonderheit brachte dem Haus 2024 drei renommierte Awards ein: den Iconic German Design Award, den Paris Design Award und vom 196+ Forum München wurde das Olm als „Hotelimmobilie des Jahres“ nominiert – und gewann. Das CO2-neutrale und unabhängige Eco-Aparthotel beherbergt 33 Apart-Suiten mit heimischem Lärchenholz, die über eine Küchenzeile und teils sogar Sauna verfügen. www.olm.it

„Das Ziel des Lebens ist ein Leben im Einklang mit der Natur.“

Zenon von Kition, griechischer Philosop

Adults only-Resort auf Bali – No Doors, no Walls im Dschungelparadies

Buahan, a Banyan Tree Escape Das „No Doors, No Walls“-Konzept schafft eine ganz besondere Verbindung zwischen dem Gast und der ihn umgebenden Natur. So kann er eintauchen in den Dschungel direkt vor der Tür, kann lokale Traditionen, Kultur und die Community kennenlernen. Waldbaden direkt von der Bar aus im Buahan, a Banyan Tree Escape

Im Adults-only-Resort Buahan in der Nähe von Ubud steht das Konzept der ökologischen, sozialen und wirtschaftlichen Nachhaltigkeit im Fokus. Vom Design über das Essen bis hin zum Engagement in der Gemeinde – Nachhaltigkeit ist Trumpf. Das Resort hat es sich zur Aufgabe gemacht, seinen CO2-Fußabdruck durch eine Reihe von Initiativen und Projekten zu reduzieren, wie beispielsweise durch eine Zero-Waste-Politik, bei der alles wiederverwendet und recycelt wird. Zum umweltfreundlichen Luxusresort mit 16 Villen und dem preisgekrönten Toja Spa gehört auch ein 2000 Quadratmeter großer Bio-Bauernhof. www.escape.banyantree.com/indonesia/buahan

Bienen, Korallen und mehr

Sunlife Resorts Wie Hotellerie und sanfter Tourismus funktionieren können, zeigt die mauritische Sunlife-Gruppe. Kaum Einwegplastik in den Hotels, keine Lebensmittelabfälle auf der Mülldeponie, grüner Strom und effizientes Energiemanagement gehören zum Konzept. Von Izzy the Bee, Maskottchen des Sunlife Kids Club, erfahren die kleinen Gäste alles über Honig

Soziale Verantwortung sowie die umweltfreundliche Verwaltung sind weitere Säulen. Besonders stolz ist die Gruppe auf ihr Korallenaufzuchtprogramm im Marine Center des 4-Sterne-Resorts La Pirogue sowie auf die 550 000 Bienen im Long Beach Resort. Gäste können beim Workout auf Outdoor-Rädern grünen Strom erzeugen. www.yoursunlife.com

Engagement

Six Senses Bereits vor 20 Jahren stellte das Unternehmen auf wiederbefüllbare Glaswasserflaschen um und war damit Vorreiter in der Hotelbranche. Six Senses waren auch die Ersten, die Nachhaltigkeit und Wellness in den Mittelpunkt ihres Konzeptes stellten. Workshop in der Alchemy Bar des Six Senses

Dazu gehört, dass sie eines der ersten Unternehmen waren, das die „Global Tourism Plastics Initiative“ unterzeichnet hat. Eine Initiative, die 2019 vom UN-Umweltprogramm und der UN-Welttourismusorganisation ins Leben gerufen wurde, und seit 2021 mit der United States Coalition on Sustainability und SustainChain zusammenarbeitet, um Initiativen zu vernetzen und Lösungen zu verbreiten. In der Zukunft will sich das Unternehmen unter anderem stärker auf Bildungsprogramme für Gäste konzentrieren, um das Verständnis für Umweltthemen noch mehr zu fördern. www.sixsenses.com

Lesen Sie hierzu auch unser Interview mit Jeff Smith, Vice President Sustainability Six Senses, über nachhaltige Hotelkonzepte