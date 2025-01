Kryokammern sind ein attraktives Zusatzangebot für Wellnesshotels, immer mehr Häuser leisten sich diese Investition, um ihren Gästen besondere Erfahrungen zu bescheren und ihr Profil so zu schärfen. Andreas Blum kennt sich als Director of Sales beim Hersteller Art of Cryo bestens mit dem Thema aus und beantwortete unsere Fragen.

Herr Blum, was bringt ein Kältekammer-Treatment?

Es kann Schmerzen reduzieren oder gänzlich verschwinden lassen. Auch Entzündungen können dadurch gemildert werden. Die Muskeln entspannen sich und werden besser durchblutet, die Gelenke werden beweglicher. Insgesamt steigt das allgemeine Wohlbefinden. Außerdem wird das Herz-Kreislauf-System entlastet, der Energiehaushalt verbessert und die Anpassungsfähigkeit des Körpers auf unterschiedliche Temperaturen optimiert. Man schläft besser und sieht besser aus, zudem wird die Entgiftung unterstützt, ebenso die psychische Gesundheit. Ich persönlich konnte meine langjährigen Rückenschmerzen fast gänzlich damit auflösen.

Könnte man stattdessen nicht einfach eisbaden?

Viele Wirkweisen werden durch die Hautrezeptoren angestoßen. Diese messen ständig die Umgebungstemperatur und antworten darauf mit Körperreaktionen, welche die positiven Wirkungen hervorbringen. Dieser Effekt fällt beim Eisbaden viel schwächer aus, da die Umgebungskälte nicht unter dem Gefriergrad liegt. Zudem wird beim Baden in kaltem Wasser die Kerntemperatur des Körpers gesenkt, was nicht ungefährlich ist. Bei Kryo-Kammern dauert eine Anwendung nur wenige Minuten, beim Eisbaden benötigt man viel mehr Zeit, zudem wird man nass und muss sich entsprechend auch wieder trocknen. Auch die Überwindung beim Eisbaden ist viel größer als in der trockenen Kälte der Kryokammer. Eisbaden als „Active Event“, wie hier bei Falkensteiner: Kurzes Eintauchen (3 bis 5 Minuten) in eiskaltes Wasser stärkt das Immunsystem, kurbelt die Fettverbrennung an und sorgt für Glücksgefühle.

Welche Technologie steckt dahinter?

Letztlich ist eine Kryokammer ein großer, hochentwickelter Kühlschrank mit spezieller Technologie. Bedient wird die Kältekammer über ein Touch-Tablet.

Ab welcher Temperatur ist denn eine therapeutische Wirkung zu erwarten?

Am wahrscheinlichsten benötigt man mindestens -70 Grad Celsius als echte Raumtemperaturen, um bestmögliche Ergebnisse zu erreichen. Dies muss auch gewährleistet sein, wenn sich die Tür zum Eintreten öffnet und dadurch warme Luft einströmt und wenn sich eine Person als Wärmequelle in der Kältekammer befindet.

Geräumige Ice Lounge von Klafs Gehört eine Kryokammer nicht eher in eine Arztpraxis als in ein Spa?

Sowohl als auch, denn die Wirkungsweise umfasst die Verbesserung von Krankheitsbildern genauso wie die Steigerung des allgemeinen Wohlbefindens, der Fitness und Erholung.

Benötigt man für Kryo-Anwendungen medizinisches Personal?

Nein. Überhaupt ist der Personalbedarf äußerst gering, denn man muss nur sicherstellen, dass der Kunde kurz eingewiesen wird und die nötige Ausrüstung bereitliegt.

Welche räumlichen Voraussetzungen braucht man, um eine Kryo-Kammer in seinem Haus installieren zu können?

Mindestens neun Quadratmeter Platz, einen Starkstromanschluss, Internetanbindung und eine Verrohrung zum Kondensator (Außengerät) beziehungsweise einen Kühlwasseranschluss.

Mit welchen Kosten muss man bei der Anschaffung mindestens rechnen?

Etwa 120.000 €. Und was kann man für eine Sitzung verlangen?

Zwischen 30 und 100 €. Das Thema Nachhaltigkeit ist immer mehr Gästen im Wellnesshotel immer wichtiger. Wie sieht es damit aus?

Über eine effiziente Wärmerückgewinnung kann die eingesetzte Energie doppelt genutzt werden, zum Beispiel zur Erwärmung eines Pools oder eines Gebäudes IceTub mit Aussicht (Foto: Spa Culture)

Worauf sollten Anbieter in Wellnesshotels und Spas achten?

Eine gute Beratung und eine möglichst Software-basierte Anamnese. Je nach Kunde sollte auch eine individuelle Behandlungszeit ermittelt werden. Achten Sie außerdem auf Akren-Schutz. Ihre Kunden sollten die Körperspitzen mit einer Atemschutzmaske für die Nase, Socken, Schuhen und Handschuhen sowie einer Mütze schützen. Ich würde auch keine Stickstoffanlagen nutzen, da mir das Gefahrenpotenzial zu groß wäre. Mein Tipp: Prüfen Sie die Technologie auf Echtheit der angegebenen Temperaturen, Langlebigkeit, Sicherheitskomponenten, einen Online-Service des Herstellers sowie stabile und gleichmäßig verteilte Temperaturen.

Was dürfen wir in Zukunft erwarten, was sind die neuesten Entwicklungen im Bereich Kryotherapie?

Große Kältekammern für 12 und mehr Personen, individuelle Zeiten für jeden Benutzer mit optischer Anzeige, Kombinationsanwendungen mit anderen natürlichen Behandlungsformen, zum Beispiel Licht, Aroma, Druck, Vibration, Sauerstoff, Ionisierung und mehr sowie intelligente Messmethoden zum Aufzeigen des Behandlungserfolgs.

