Ob Naturfans, Romantiker oder Aktivurlauber – im „Woid“ kommen alle auf ihre Kosten. Neben verschneiten Pisten und Wanderwegen locken malerische Städte, zauberhafte Christkindlmärkte und entspannende Wellnessangebote in die Region nahe Tschechien.

Dieser Wald! Dicht, tiefgrün, würzig duftend nach Fichte, Tanne und Moos. Hingegossen auf sanfte Hügel, dazwischen Acker- und Weideflächen sowie kleine Ortschaften und verstreut liegende Höfe. Wer Natur sucht – im Bayerischen Wald wird er fündig. Das Mittelgebirge im Osten Bayerns erstreckt sich über 100 Kilometer entlang der Grenze zu Tschechien und punktet mit dem ältesten Nationalpark Deutschlands. Für Aktiv-Urlauber und Naturfreunde ist der „Woid“ das reinste Paradies. Es gibt unzählige Fuß- und Radwanderwege für alle Fitnessgrade, im Winter bieten Skipisten, Loipen und Rodelbahnen Schneevergnügen pur. Aber auch wer sich für Kultur und Geschichte interessiert oder einfach nur auf Genuss aus ist, kommt hier auf seine Kosten.

Wasserfälle und Baumriesen

Meine Reise beginnt im Landkreis Regen. Hier liegt Bodenmais, ein heilklimatischer Kurort und touristischer Hotspot. Neben dem Großen Arber, dem höchsten Berg des Bayerischen Waldes (1456 Meter) und Dorado für Wanderer und Wintersportler, lockt der Große Arbersee mit seinen urwaldartigen Uferhängen, imposanten Felskaskaden und schwimmenden Inseln.

Eine weitere Attraktion sind die Rißlochfälle, die höchsten Wasserfälle der Region. 55 Meter stürzt das Wasser über fünf Stufen in die Tiefe. Besonders beeindruckend ist das Naturschauspiel im Winter und nach der Schneeschmelze. Wer noch tiefer in die Natur eindringen will, erkundet den Nationalpark. Ob in Wander- oder Schneeschuhen, auf Langlaufskiern oder dem Schlitten – die winterlich-verschneiten Baumriesen haben ihre ganz eigene Magie.

Wenn man mal vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr sieht, laden sehenswerte Städte zum Erkunden ein, allen voran Regensburg und Passau. Beide liegen an der Donau, blicken auf eine bewegte Geschichte zurück und begeistern durch schmale Altstadtgässchen und imposante Bauwerke. Ein Highlight in Regensburg ist der gotische Dom St. Peter mit seinen filigranen Zwillingstürmen, die „Homebase“ der bekannten Regensburger Domspatzen. Auch der Steinernen Brücke sollte man einen Besuch abstatten. In Passau empfehle ich eine Schifffahrt auf Donau, Inn und Ilz, die die „Drei-Flüsse-Stadt“ umspülen und unverstellte Aussichten auf ihre pittoreske Silhouette eröffnen.

Gleichwohl ist und bleibt der dichte Baumbestand der größte Schatz des Bayerischen Waldes, nicht nur als Erholungsgebiet und Kraftquelle. Das Holz dient auch zur Herstellung von Glas. Seit dem Mittelalter wird es hier zu edlen Gebrauchsgegenständen und Kunstwerken verarbeitet. Fachkundig veredelt werden im Bayerischen Wald noch weitere Gaben der Natur. Als hochprozentige Tröpfchen vom Feinsten erfreuen Brände aus Vogelbeere, Kornelkirsche oder Tiroler Spänling (eine Pflaumensorte) die Gaumen von Kennern und Genießern. Ja, sogar mit Whisky und Gin nehmen es die einheimischen Brennereien auf. Wer es ganz landestypisch will, trinkt traditionellen Blut- oder Bärwurz.

Wärmende Wellness-Welten

Fürs leibliche Wohlbefinden sorgen im Bayerischen Wald aber nicht nur Edelbrände, Wildspezialitäten, Knödel und Schmalzgebäck, sondern auch die zahlreichen Wellnessangebote. Es gibt nirgendwo so viele wie hier! Etwa in Bad Griesbach, Bad Birnbach und Bad Füssing mit ihren Thermenwelten. Wer es exklusiver mag, steigt in einem der vielen Wellness-Hotels ab, die teils auch Thermalwasser für ihre Pools und Spas nutzen. Denn was gibt es Schöneres, als nach einem ausgedehnten Winterspaziergang in ein dampfendes warmes Bad abzutauchen!

Natur Ganz pur

Der Nationalpark Bayerischer Wald

Foto: eak/Manfred Bernhard

Der älteste Nationalpark Deutschlands (seit 1970) erstreckt sich auf fast 25 000 Hektar Fläche und umfasst auch schützenswerte Hochmoore und -weiden. Die Vegetation wird dominiert von Fichten, Buchen und Weißtannen, außerdem finden hier seltene Tier- und Pflanzenarten wie Luchs, Auerhahn oder Pannonischer Enzian einen Lebensraum. In den beiden Nationalparkzentren Falkenstein und Lusen wird das Gebiet dank interaktiver Ausstellungen erlebbar. Daneben kann man die tierischen Bewohner des Waldes, aber auch Bären und Wölfe, in Freigehegen beobachten. In Lusen eröffnen außerdem ein Baumwipfelpfad sowie ein 44 Meter hoher Turm, das „Baum-Ei“, spannende Perspektiven und unverstellte Aussichten auf den Bayerischen Wald.

www.nationalpark-bayerischer-wald.bayern.de

Träume aus Glas

Die hohe Kunst der Glasbläserei

Der Bayerische Wald ist eine Hochburg der Glasmacherei. Schließlich benötigt man zur Herstellung Holz, das hier reichlich vorhanden ist. Wenn Sie ein Faible für Edles, Kunstvolles und Kurioses aus Glas haben, sollten Sie sich das Glasmuseum in Frauenau nicht entgehen lassen. Zahlreiche private Glasbläsereien entlang der „Glasstraße“ bieten zudem interessante Einblicke und ein vielfältiges Warenangebot.

www.glasmuseum-frauenau.de, www.dieglasstrasse.de Foto: Glasmuseum Frauenau/Florian Eichinger

Foto: Kurverwaltung Bad Fuessing Das Bäderdreieck Thermalquellen mit Heilwirkung Wasserratten und Warmbader finden im Bayerischen Wald eine große Auswahl an Badewelten, Erlebnisbädern und Thermen. Die drei Kurorte Bad Füssing, Bad Birnbach und Bad Griesbach im Süden der Region, zwischen Donau und Inn, bilden zusammen das niederbayerische Bäderdreieck. Bad Füssing lockt mit gleich drei öffentlichen Thermen, Bad Birnbach und Bad Griesbach mit jeweils einer. Alle verfügen über abwechslungsreiche Saunenlandschaften, Dampfbäder und weitere Extras, die das Wellness-Erlebnis abrunden. Das niederbayerische Thermalwasser hilft bei Beschwerden des Bewegungsapparats und der Wirbelsäule, des Herz-Kreislauf-Systems sowie der Haut. www.baederdreieck.net

Stadtromantik

Ein bisschen Stadtluft schnuppern, flanieren, shoppen: Zauberhafte Städte wie Regensburg und Passau vereinen urbane Vielfalt mit bayerischer Gemütlichkeit. Regensburg lockt im Winter mit gleich fünf Advents- und Christkindlmärkten, einer davon, der „Romantische Weihnachtsmarkt“ im Innenhof des Thurn- und Taxis-Schlosses St. Emmeram. Hunderte von Kerzen, Fackeln und Lichtern erleuchten das Angebot, zu dem Darbietungen traditioneller Handwerker gehören. Beim Passauer Christkindlmarkt mitten in der barocken Altstadt rund um den Dom St. Stephan (Foto) wird ein buntes Rahmenprogramm mit Folklore aus dem Bayerischen Wald geboten. Foto: Passau Tourismus e.V

Foto: TVO, Daniel Anetzberger

Sport & Fitness

Mit Schneeschuhen durch den tief verschneiten Winterwald stapfen oder auf dem Schlitten einen Abhang hinunterbrettern – herrlich! Gerade im Winter bietet der „Woid“ eine Vielzahl an Sport- und Wandermöglichkeiten, teils mit erfahrenen Wanderführern, die die schönsten Spots kennen. Über 2000 Kilometer Loipe durchziehen die größte Langlaufregion Deutschlands. Außerdem gibt es zahlreiche Skilifte für Abfahrten in verschiedenen Schwierigkeitsgraden. Das größte Skigebiet befindet sich rund um den Großen Arber. Die vielen Rodelbahnen, etwa am Silberberg bei Bodenmais, verheißen außerdem Spaß für Groß und Klein im Tempo der Wahl.

Hotspot für Aktivurlauber

Coole Base mit Kino und Schrauber-Lounge

Natura Active Budget Spa Hotel – Für alle, die gern sporteln, im Urlaub möglichst flexibel bleiben möchten und ein lockeres Umfeld schätzen, ist das Haus in unverbauter Hanglage in Bodenmais eine gute Option. Das Ambiente ist modern und schnörkellos, aber dennoch stylisch. Das Angebot reicht vom Kino mit täglichen Vorstellungen auch und gerade für Kinder über die „Schrauber-Lounge“, wo man sein Mountainbike selbst reparieren oder die Ski wachsen kann, bis hin zu finnischer Sauna, Dampfbad, Infrarot-Kabinen, Panorama-Pool und Gym. Wer möchte, kann außerdem Massagen buchen. Foto: Sebastian Ernst

Die Gäste werden vom Personal bewusst geduzt. Kein Wunder, dass sich junges Publikum besonders angesprochen fühlt und viele Familien hier ihren Urlaub verbringen. Wanderwege, Skipisten, Loipen und Rodelbahnen befinden sich in der nahen Umgebung rund um den Silberberg. www.natura-hotel.de

Buch-Tipp Der kompakte Reiseführer mit Touren-App und digitalen Extras fasst alles zusammen, was man für eine Reise in den Bayerischen Wald und seine drei Regionen wissen sollte. Ob Action oder Erholung, Natur oder Kultur, ob mit oder ohne Kinder – hier findet man viele hilfreiche Infos und Insider-Tipps, alles im praktischen Taschen-Format. 132 S., 2023, Marco Polo, 15,95 €.

Unsere Hotel-Tipps für den Bayerischen Wald

Opulentes Badevergnügen – Wer im Ortner‘s badet, fühlt sich wie in einem Palast. Die schimmernden goldenen Säulen, edlen Murano-Leuchter und tiefblauen Becken inszenieren das Thermalwasser als kostbaren Luxus. Edel Abtauchen in lässigem Luxus Ortner’s Resort. Das 5-Sterne-Hotel in Bad Füssing verfügt über

eine eigene Thermalquelle, deren Wasser heilsame Qualitäten besitzt. Darüber hinaus kann das Resort mit vielseitiger Kulinarik und einem breitgefächerten Wellnessangebot punkten. Die Geschichte des Ortner’s lässt sich bis ins Jahr 1846 zurückverfolgen. Der Hof der Familie, die damals noch Wimmer hieß, war eines von gerade mal sechs Anwesen am Ort. 1946 heiratete Franz Ortner Mathilde, eine Tochter der letzten Wimmerbäuerin, erkannte die Bedeutung der hauseigenen Quelle und empfing zwei Jahre später die ersten Übernachtungsgäste. Das Resort wurde im Lauf der Jahre stetig erweitert und erneuert. 2023 erfolgte schließlich die Klassifizierung mit fünf Sternen.

Ortner’s Resort Bad Füssing

Das 5-Sterne-Hotel in Niederbayern liegt rund 28 Kilometer südlich von Passau. Der Bahnhof ist fünf Kilometer vom Resort entfernt, es wird ein Shuttle-Service angeboten. Die nächstgelegenen Flughäfen sind in München (ca. 146 km) und Salzburg (ca. 94 km).

www.ortners-resort.com – Eine Übernachtung im Doppelzimmer inklusive Genuss-Halbpension kostet ab 174 Euro pro Nacht und Person zzgl. Kurtaxe (Zeitraum November/Dezember 2024). Zwischen Weihnachten und Dreikönig gelten gesonderte Tarife. In diesem Zeitraum wird ein Fest- und Feiertagsprogramm mit Fackelwanderungen, Pferdeschlittenfahrten, Festtagsmenüs u. ä. angeboten.

Auszeit vom Feinsten

Kulinarik & Wellness im Bayerischen Wald Landromantik Hotel Oswald Relais & Châteaux. Was einst als Dorfmetzgerei mit Wirtshaus begann, ist heute ein 4-Sterne-Superior-Hotel mit Sternerestaurant und breitgefächertem Wellnessangebot.

Der familiäre Spirit ist auch in der vierten Generation deutlich spürbar. Landromantik Hotel Oswald

Das Hotel in Kaikenried verfügt über 57 Zimmer und Suiten. Der nächste Bahnhof ist ca. 4,5 km entfernt in Teisnach. Der Flughafen München ist rund 117 km, jener in Salzburg ca. 138 km entfernt. www.hotel-oswald.de – 2 Übernachtungen im Doppelzimmer inklusive Verwöhnpension kosten im November/Dezember ab 224 € pro Person/Nacht. Die Festtagspakete über Weihnachten und/oder Silvester beginnen ab 897 € pro Person für 3 Nächte. Ein Gourmet-Package zum Jubiläum von Sternekoch Thomas Gerber mit 1 Übernachtung inklusive 6-Hands-Dinner mit 5 Gängen und korrespondierendem Wein kostet ab 404 € p.P. Einladend – Hotelier Andreas Oswald gewährte SPA -inside-Redakteurin Katja Kösztler Einblicke in sein Haus, etwa die neue Salzwelt mit Relaxpool. „Wir investieren nicht mehr in Größe, sondern in Qualität“, erläuterte er. Das spiegelt sich auch in den gediegen ausgestatteten Zimmern wider

Atemberaubende Landscapes, dazu viel Wissenwertes und exklusive Hotel-Tipps lesen Sie in jeder Ausgabe von SPA inside.