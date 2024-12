Das Naturhotel Outside in Matrei/Osttirol öffnet am 20. Dezember 2024 seinen neu gestalteten Wellnessbereich. Architektur, Materialauswahl und technische Umsetzung zielen auf Umweltverträglichkeit und Ressourcenschonung ab. Neben einem beheizten Außenpool und modernen Ruheräumen aus heimischen Naturmaterialien sticht besonders das neue, 35 Grad Celsius warme Solebad wird mit lokalem Deferegger Heilwasser gespeist. Um Energie zu sparen, wird der ebenfalls 35 Grad warme Außenpool in den Randzeiten bedarfsorientiert befüllt, um Energie zu sparen. Zusätzlich tragen der Verzicht auf Whirlpool-Technik und Infinity-Kante zur Reduzierung des Energieverbrauchs bei. Auch die Bio-Sauna wurde energetisch optimiert. Die Photovoltaikanlagen auf dem Hoteldach decken zudem rund 20 Prozent des Eigenbedarfs und tragen so zur Reduktion des CO 2 -Fußabdrucks bei. Auf Klimageräte wurde verzichtet, stattdessen sorgen die Außenbeschattung sowie spezielle Lüftungsgeräte im Gebäude (Cool-Down) für Kühlung. Die großzügigen Ruheräume wurden mit regionalen Naturmaterialien ausgestattet. Und weil ein Großteil des Zubaus unterirdisch angelegt, ist, gab es kaum neue Bodenversiegelung. Yoga-Raum und Outdoor-Yoga-Deck sollen Orte für Bewegung im Einklang mit der Natur schaffen. Ab kommenden Sommer können die Gäste auch den neu gestalteter Spa-Garten mit erweitertem Naturpool und nachhaltiger Bepflanzung nutzen. Er wird mit heimischen Pflanzen begrünt und trägt so zur Förderung der lokalen Flora bei.