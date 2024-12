Neuer Vorstand bei Bio-Hotels

Die Bio-Hotels-Gruppe hat auf ihrer Hauptversammlung einen neuen Vorstand gewählt. Der neue Obmann Olaf Blumenkamp (Foto) will frischen Wind in die Gemeinschaft bringen. Künftig wollen sich die Mitglieder wieder verstärkt auf ihre Kernkompetenzen besinnen zu 100 Prozent auf Bio setzen, sei es bei der Verwendung von Lebensmitteln aus kontrolliert biologischem Anbau über Reinigungsmittel und die Kosmetik, die im Spa und auf den Zimmern verwendet wird, bis hin zum Energiemanagement. Die Verpflichtung zu maximaler Nachhaltigkeit und höchsten Qualitätsstandards soll weiterentwickelt werden. Außerdem will man das Zusammengehörigkeitsgefühl innerhalb der Gemeinschaft stärken. Derzeit gehören ihr über 50 Betriebe in Deutschland, Österreich, Italien, Slowenien und Griechenland an.