Der ausgebildete Hotelfachmann René Egger begann seine Karriere bei den Austria Trend Hotels, wo er schnell vom Sales Manager zum Area Sales Manager und schließlich zum Sales Director aufstieg. Von 2016 bis 2024 leitete er als Hoteldirektor und Geschäftsführer das 4-Sterne-Superior-Hotel Elisabeth in Kirchberg in Tirol. Dabei standen stets die Bedürfnisse der Gäste im Fokus. Zu seinen Hauptaufgaben zählten die Weiterentwicklung von Standards, der reibungslose Ablauf in allen Abteilungen, die Koordination des Teams sowie der effiziente Einsatz der Ressourcen. Sein umfangreiches Fachwissen bringt René Egger nun ins Wohlfühlresort Peternhof ein.