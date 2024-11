Lefay Resorts & Residences präsentieren fünf neue Villen am Gardasee. Die exklusiven Refugien verteilen sich auf dem elf Hektar großen Naturpark des Lefay Resort & Spa Lago di Garda. Die Eigentümer können den Fünf-Sterne-Luxus-Service des Resorts in all seinen Facetten genießen, etwa das 4300 Quadratmeter große Lefay-Spa mit seinen Pools sowie Fitnesscenter. Darüber hinaus haben sie Zugang zu den Restaurants, allen Lounges und den Public Areas sowie das Privileg eines speziellen Concierge-Services.