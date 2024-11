Die Stadt Augsburg hat am 16. Oktober den Augusta Wirtschaftspreis für Frauen in vier Kategorien verliehen. Als Unternehmerin des Jahres wurde Ariane Grandel, Geschäftsführerin von Grandel The Beautyness Company, ausgezeichnet. Die Laudatio hielt Oberbürgermeisterin Eva Weber. Augsburg würdigt mit der „Augusta“ ab sofort jährlich herausragende Frauen in der Wirtschaft und ihre unternehmerischen Leistungen. „Starke Frauen sind entscheidend für eine starke Wirtschaft. Die Verleihung der ‚Augusta‘ soll ihre Leistung anerkennen und das Bewusstsein dafür stärken – bei den Frauen selbst und auch in der Gesellschaft.

Frauenpower Eva Weber, OB von Augsburg, und Ariane Grandel (v.l.) (Foto: Stadt Augsburg / Peter Fastl)