Dr. Helmut Drees wechselt zum 01. Oktober 2024 von BABOR zu Dr. med. Christine Schrammek Kosmetik nach Düsseldorf. Er wird als Geschäftsführer Deutschland insbesondere das professionelle Geschäft der Hautpflegemarke verantworten und weiterentwickeln.

Dr. Helmut Drees hat als Teil der Geschäftsleitung von BABOR über 25 Jahre lang maßgeblich den Professional Bereich des Aachener Unternehmens aufgebaut und geführt. Mit seiner langjährigen Expertise und Leidenschaft für die Profikosmetik wird er gemeinsam mit den geschäftsführenden Familienmitgliedern und dem gesamten Dr. med. Schrammek-Team die Marke des Düsseldorfer Hautpflegespezialisten weiter ausbauen und erlebbar machen.

„Die professionelle Kosmetik ist schon immer das Rückgrat von Dr. med. Schrammek und wir möchten dies mit der Erfahrung und dem Wissen von Dr. Drees jetzt noch einmal verstärken“, so Christina Drusio, Medical Director und Mitinhaberin.

Alexander Drusio ergänzt: „Wir sind in den letzten Jahren sehr stark gewachsen. Die erweiterte Struktur in der Geschäftsführung bringt uns passend dazu jetzt auf ein ganz neues Level. Ich schätze Dr. Drees fachlich und auch persönlich sehr.“

Dr. Helmut Drees ist gespannt auf die neue Verantwortung: „Die professionelle Kosmetik in all ihren Facetten bietet gerade in der heutigen Zeit enorme Entwicklungschancen. Das Unternehmen Dr. med. Christine Schrammek Kosmetik hat durch seine Historie, dem Bekenntnis zur Profikosmetik und seinem exzellenten Team die besten Voraussetzungen, diese positiven Möglichkeiten mitzugestalten. Das hat mich überzeugt und ich freue mich sehr darauf, als Teil des Dr. med. Schrammek-Teams diesen Erfolgsweg zu bereichern“.